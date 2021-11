Schwerin

Am Sonntagnachmittag ist ein dreijähriges Kind aus dem Fenster in der ersten Etage eines Mehrfamilienhauses gefallen. Bei Eintreffen der Polizei stellt sich heraus, dass sich das Kind bereits wieder in der Wohnung seiner Familie befand, wie die Beamten am Montag mitteilten.

Das Kind sei offenbar eine kurze Zeit unbeobachtet gewesen, bevor es zum Unfall kam. Der unter Schock stehende Junge wurde dennoch zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht.

Von OZ