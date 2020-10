Im NSU-Untersuchungssausschuss im Schweriner Landtag ist am Freitag auch der Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen befragt worden. Er bekräftigte, dass es 2018 in Chemnitz nach der Tötung eines Deutschen nicht zu „Hetzjagden“ auf Ausländer gekommen sei. Dafür geriet er schon damals in Kritik.