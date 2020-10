Schwerin

Die Mordserie der rechtsextremen Terrorgruppe NSU beschäftigt den damaligen Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Heinz Fromm, bis heute. Der 72-Jährige sagte im NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern am Freitag, nach Rechtsextremisten als möglichen Tätern habe damals niemand geschaut. Warum das ausgeblendet worden sei, sei das Rätsel. „Das ist eine Frage, die mich bis heute beschäftigt“, sagte Fromm in Schwerin in seiner zweieinhalbstündigen Zeugenvernehmung. Er war von 2000 bis 2012 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. In diese Zeit fielen die Morde.

Der NSU hat in den Jahren 2000 bis 2007 neun Menschen in Deutschland getötet: acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin. Eines der Opfer ist Mehmet Turgut, der 2004 in Rostock erschossen wurde. In Mecklenburg-Vorpommern werden auch zwei Banküberfälle in Stralsund dem NSU zugeschrieben.

Der Schweriner Untersuchungsausschuss versucht, die Aktivitäten des rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) in Mecklenburg-Vorpommern nachzuzeichnen und nimmt dabei insbesondere die Ermittlungen der Behörden kritisch unter die Lupe. Nach Fromm sollen am Freitag auch sein Amtsnachfolger Hans-Georg Maaßen sowie Elmar Ruhlich gehört werden, der von 1995 bis 2001 Verfassungsschutz-Chef in MV war.

Fragen zur rechtsextremen Postille „Der weisse Wolf“

Die Abgeordneten fragten Fromm intensiv nach der frühesten bekannten Erwähnung des NSU im Jahr 2002 in der rechtsextremen Postille „Der weisse Wolf“, dessen Herausgeber damals David Petereit war – der später von 2006 bis 2011 für die NPD im Landtag MV saß. Es handelte sich um eine kurze Danksagung an den NSU für eine Geldspende. Fromm sagte, das Heft sei beim Bundesamt ausgewertet worden. Der Auswerter habe das Kürzel NSU jedoch nicht einordnen können und es sei dem nicht weiter nachgegangen worden.

Dass es sich um eine Spende in Höhe von 2500 Euro gehandelt habe, sei 2002 im Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern bekannt gewesen, nach seinem Kenntnisstand aber nicht an das Bundesamt weitergegeben worden. Dies sei erst 2012 geschehen, als nach dem Auffliegen des NSU alle Landesämter für Verfassungsschutz gebeten worden waren, für die Aufarbeitung sämtliche möglicherweise im Zusammenhang damit stehenden Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

