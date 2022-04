Die FDP-Fraktion hat sich für eine bessere personelle und finanzielle Ausstattung der Landesbehörde für die Aufarbeitung des SED-Unrechts ausgesprochen. Ein von der Oppositionspartei dazu am Mittwoch in den Landtag eingebrachter Antrag wurde zur weiteren Beratung in die zuständigen Ausschüsse überwiesen.