Ulrichshusen

Mit einer früheren Lottofee will die FDP ihr Glück bei der Landtagswahl im September suchen. Barbara Becker-Hornickel aus Rostock, von 1992 bis 2019 Geschäftsführerin der Lottogesellschaft MV, wird bei den Liberalen für einen aussichtsreichen Listenplatz gehandelt. Am Wochenende stellt die FDP in Ulrichshusen ihre Listen für Bundestags- und Landtagswahlen auf.

FDP-Chef Domke Thema Freiheit ist wieder gefragt

„Wir wollen wieder in den Landtag“, erklärt FDP-Landesvorsitzender René Domke aus Wismar. Er bewirbt sich um Platz eins der Liste. Auf Platz zwei wird Generalsekretär David Wulff aus Greifswald erwartet. Oder doch eine Frau? Neben Becker-Hornickel werden in der Partei auch Karoline Preisler aus Barth gute Chancen eingeräumt. Noch stehe nicht überall fest, wer sich auf welchen Platz bewirbt, so Domke. Er hoffe auf gut sechs Prozent der Wählerstimmen. Die FDP spüre gerade bei zunehmenden Protesten gegen die Corona-Politik Aufwind: „Das Thema Freiheit ist wieder gefragt“, so Domke. Dafür stehe seine Partei. Es könne nicht sein, dass die Landesregierung nur mit Verordnungen „durchregiert“.

Bundespolitisch könnte die FDP im September zum Zünglein an der Wage werden. Nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wird sie als Teil einer möglichen Ampelkoalition mit Grünen und SPD gehandelt. Für Listenplatz eins zur Bundestagswahl in MV werde wieder Hagen Reinhold aus Barth kandidieren, so Domke.

In einer Forsa-Umfrage im Auftrag der OZ im Januar landete die FDP für die Landtagswahl bei drei Prozent der Stimmen, für die Bundestagswahl bei fünf Prozent.

Von Frank Pubantz