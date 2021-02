Schwerin: Fahndungsfotos bringen Polizei auf Spur von Dieben im Rollstuhl

Schwerin

Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos hat die Schweriner Polizei erste Hinweise zu mutmaßlichen Dieben in Rollstühlen erhalten. Die Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie einer der Männer in so einem Gefährt einen Beutel mit Wertgegenständen in einer Bankfiliale in Schwerin mitgehen lässt, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Das Besondere an dem Fall sei, dass sich der Diebstahl bereits im September 2019 ereignet hat.

Die Überwindung der rechtlichen Hürden samt gerichtlicher Zustimmung habe aber so lange gedauert - nachdem erste Ermittlungen keinen Erfolg hatten. Die Bilder waren am Dienstag öffentlich gemacht worden. Die Geschädigte, der ein Beutel mit Wertgegenständen entwendet worden war, hatte den Klau damals erst später bemerkt, da sie an einem Automaten beschäftigt war. Zugleich waren noch andere Kunden in dem Selbstbedienungstrakt der Bank im Stadtzentrum von Schwerin.

Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Personen machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Schwerin unter 0385/5180-1223 oder per E-Mail an kk.schwerin@polmv.de

