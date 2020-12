Schwerin: Feuerwehr findet Leiche nach Gartenhausbrand

Schwerin

In einem Gartenhauses in Schwerin ist eine Leiche entdeckt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, brannte die Laube gegen Mitternacht in einer Gartenanlage im Schweriner Stadtteil Lewenberg. Ein Augenzeuge habe die Feuerwehr alarmiert. Die Laube brannte komplett nieder.

Nach dem Löschen fanden die Kameraden die sterblichen Überreste eines unbekannten Toten. Die Brandursache war zunächst unklar. Es laufe ein Todesermittlungsverfahren.

Von Winfried Wagner