Schwerin: Frau bedroht Jugendliche auf Marienplatz mit Hammer

Schwerin

Ein 24 Jahre alte Frau hat am Nachmittag des 3. Dezember mehrere Jugendliche in der Schweriner Altstadt bedroht. Der Vorfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.35 Uhr am Marienplatz in der Landeshauptstadt. Die Frau belästigte vor einem Einkaufszentrum mehrere Passanten und bedrohte diese mit einem Hammer. „Die gezeigten Gesten ließen auf ein beabsichtigtes Einschlagen auf die betroffenen Jugendlichen schließen“, heißt es von der Polizei.

Die Beamten konnten die Frau überwältigen und stellten den Hammer sicher. Weil die Verdächtige verhaltensauffällig war, wurde auch ein Rettungswagen gerufen. Die 24-Jährige kam unter polizeilicher Begleitung in eine Schweriner Spezialklinik.

Wer von der Frau bedroht wurde, wird gebeten, sich über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder telefonisch beim Polizeihauptrevier Schwerin unter 0385 / 51 80 22 24 zu melden.

