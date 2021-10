Schwerin

Wer als angehender Lehrer im Nordosten bereit ist, sein Referendariat an einer wenig beliebten Schule im ländlichen Raum zu absolvieren, kann künftig einen Gehaltszuschlag von 20 Prozent bekommen. Jede zehnte Referendariatsstelle soll künftig so finanziell aufgebessert und damit für den Berufsnachwuchs attraktiver gemacht werden, wie aus einer Mitteilung des Bildungsministeriums sowie Lehrergewerkschaften und -verbänden vom Freitag hervorgeht. Zudem müssten die jungen Leute einwilligen, nach erfolgreichem Abschluss des Vorbereitungsdienstes drei Jahre als Lehrkraft an ihrer Ausbildungsschule tätig zu sein.

Gehaltsplus von 293 bis 300 Euro

Welche Stellen genau mit dem Zuschlag versehen werden, lege das Ministerium vor jeder Ausschreibung neu fest, hieß es. In MV werden viermal jährlich Referendare für den Schuldienst eingestellt. Das Gehaltsplus macht den Angaben zufolge 293 bis 300 Euro aus. Wer das Geld haben möchte, muss sich für eine Schule entscheiden, die sich bisher erfolglos um die Gewinnung von Referendaren bemüht hat und wo der Lehrkräftebedarf besonders hoch ist.

Solche Stellen soll es an den Berufsschulen unabhängig von ihrem Standort geben. An allgemeinbildenden Schulen sei dies außerhalb der Städte Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Greifswald, Stralsund und Wismar möglich. In die genannten Städte gehen Studienabsolventen für das Referendariat ohnehin gerne. Erstmals sollen Stellen mit dem 20-Prozent-Zuschlag zum Einstellungstermin 1. April 2022 ausgeschrieben werden.



