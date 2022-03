Schwerin: Landtag verurteilt Angriff auf Ukraine – Kritik an Schwesig reißt nicht ab

Schwerin

Der Landtag in MV verurteilt den Angriffskrieg Russlands und Präsident Wladimir Putin auf die Ukraine aufs Schärfste. Die Oppositionsparteien CDU, FDP und Grüne haben einen Antrag durchgesetzt, dem sich die regierenden SPD und Linke anschließen – ein bisher einmaliger Vorgang. Darin wird Russland als Aggressor angeprangert; es soll in MV keinen Russlandtag mehr geben, die mit russischem Geld finanzierte Klimaschutzstiftung MV abgeschafft werden.

Viel Gesprächsbedarf im Landtag. Der Beginn der Sitzung zieht sich lange hin. „Klare Haltung einnehmen zum militärischen Vorgehen Russlands gegen die Ukraine“, steht über dem Antrag, formuliert von CDU, FDP und Grünen, die dringend über die Rolle der Landesregierung gegenüber Russlands reden wollen. Dabei geht es um mehr als die Erdgaspipeline Nord Stream 2 oder die Klimaschutzstiftung, an der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) lange festhielt.

Opposition setzt sich mit Antrag durch

Zwei Stunden verhandeln die Fraktionen, bevor es überhaupt losgeht. Am Ende wird ein Passus im Antrag gestrichen: Die Klimaschutzstiftung soll verschwinden – „In ihrer jetzigen Form“ entfällt, auf Wunsch der SPD, heißt es. So wolle die Partei selbst Druck auf Erwin Sellering machen, der an der Stiftung festhält, ist zu hören. Ihren früheren Regierungschef. Die SPD dementiert nicht.

Schwesig, derzeit krank, hat am Montag über die sozialen Medien quasi eine Regierungserklärung verbreitet und viele frühere Positionen der Koalition abgeräumt. Jetzt kritisiert sie Russland, wehrt aber Kritik ab, sie und die ihren seien „Putin-Versteher“.

Katy Hoffmeister (CDU) trug am Dienstag im Landtag die Farben der Ukraine. Quelle: Frank Pubantz

„Das war unangemessen“, sagt Katy Hoffmeister, Abgeordnete der CDU. Mit keinem Wort sei das Leid von Menschen in der Ukraine erwähnt. Während russische Panzer in einem großen Konvoi Richtung Kiew rollen, sitzt die 48-Jährige wie andere auch mit blau-gelbem Outfit im Landtag. Den Farben der Ukraine. Auf dem Tisch ein Flyer. „Solidarität mit der Ukraine“, steht darauf. Den dürfe sie zwar im Landtag nicht hochhalten. „Aber ausziehen werden wir uns auch nicht“, so Hoffmeister.

Es gehe um Grundsätzliches, sagt die CDU-Frau. Um Freiheit, Frieden, Glaubwürdigkeit von Politik, das künftige Zusammenleben auf diesem Planeten. Die aktuelle Lage erinnere sie an 1989, als sie zur ersten Friedensdemo in Bad Doberan gegangen sei. Der Anfang vom Ende der DDR. Heute spüre sie „eine Lähmung“, wenn sie auf die Ukraine blicke.

Auch Sabine Enseleit (52, FDP) denkt „an die 80er und 90er“. Sie habe das Gefühl, etwas für die Menschen in der Ukraine tun zu müssen. Ein Landtagsbeschluss müsse her. Auch wenn sie nicht glaube, „dass wir Putin so stoppen können“. Enseleit hat osteuropäische Geschichte studiert, auch in Kaliningrad, Russland. „Ich kenne die russische Denke sehr gut“, sagt sie. Daher sei die sicher: Das russische Volk wolle keinen Krieg. „Das ist Putins Krieg.“ Alle Menschen sollten in Freiheit leben dürfen.

CDU-Fraktionschef fordert eine Entschuldigung Schwesigs

Sabine Enseleit (FDP): Schwesig ist „nicht glaubwürdig.“ Quelle: privat

Auch MV müsse ein Zeichen setzen, sagt Enseleit. Die russlandfreundliche Politik hinterfragen und ändern. Kritik an Schwesig: Die hätte früher Missstände im Umgang mit der russischen Zivilgesellschaft anprangern müssen. Dass sie jetzt quasi eine 180-Grad-Wende ihrer Russlandpolitik macht, „finde ich nicht glaubwürdig“, so Enseleit.

CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow geht noch weiter. Schwesig müsse sich entschuldigen, findet er. Im Landtag wirft er der SPD-Frau vor, bis vor 14 Tagen „eine russische Werbe-Ikone“ gewesen zu sein. Das Werben für Nord Stream 2 und eine umstrittene Klimastiftung – das habe dem Land geschadet. Selbstkritik: Seine Fraktion habe zu lange mitgemacht.

Scharfe Kritik auch von anderswo. René Domke (FDP) unterstellt Schwesig und ihrer SPD „Täuschungsmanöver“ oder „Tarnen und Tricksen“. Das werde zu untersuchen sein. Anne Shepley (Grüne) fordert von Schwesig ein Bekenntnis, „dass auch sie die Tür zu diesem Krieg ein stückweit geöffnet hat“.

Die SPD ist im Spagat: Einerseits trägt sie den einschneidenden Beschluss mit, der die bisherige Russland-Politik korrigiert. Andererseits schützt sie Schwesig. Hinterher haben es viele immer besser gewusst, so Thomas Krüger. Er erinnert daran, dass ein Beschluss zur Klimastiftung im Landtag ohne Gegenstimmen fiel. Krüger zuversichtlich: „Wenn Putin etwas geschafft hat, dann den Westen zu einen.“

Auch die Linke kritisiert. Jeannine Rösler spricht sich gegen eine Aufrüstung bei der Bundeswehr mit 100-Milliarden-Paket aus. Simone Oldenburg, die Schwesig als Vize-Regierungschefin im Landtag vertritt, appelliert, trotz des Krieges, nicht alle Verbindungen nach Russland abzubrechen. Diese könnten noch „Brücken für den Frieden sein“.

Die AfD legt einen eigenen Antrag vor. Inhalt: Man sollte weiter auf Verhandlungen setzen und Russland nicht ausgrenzen. Schuld trage auch die Nato. Flüchtlinge aus der Ukraine sollten möglichst „heimatnah“, also weit weg von Deutschland untergebracht werden. Zustimmung anderer – null.

Von Frank Pubantz