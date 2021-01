Schwerin

Lockert MV die angekündigten schärferen Kontaktregeln? SPD, CDU und Linke im Landtag fordern, die Vorgabe, dass ein Hausstand nur noch eine weitere Person treffen darf, für Kinder aufzuweichen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) deutete am Donnerstag an, den Vorschlag zu überdenken.

Beispiel: Zwillinge dürften ihren Vater nicht besuchen

Im verschärften Lockdown, der nun bereits ab Sonntag gelten soll, sollten „weitere Kinder von der Beschränkung privater Zusammenkünfte ausgenommen werden“, fordern die drei Fraktionen per Antrag. Bislang ist geplant: Mitglieder einer Familie dürfen nur noch eine weitere Person treffen, also entweder die Oma oder den Opa oder eine Freundin, die woanders wohnt. Nach OZ-Informationen ist derzeit im Gespräch, Kinder unter 12 oder gar 14 Jahren von den Verboten auszunehmen. Dies widerspräche aber bundesweit vereinbarten Regeln.

„Die Maßnahmen müssen gerechtfertigt sein – auch unter sozialen Aspekten“, erklärt Torsten Koplin (Linke). Er berichtet von einer Bekannten mit Zwillingen, die ihren getrennt lebenden Vater nicht gemeinsam besuchen dürften. Die Kinder seien „fix und fertig“. Für solche Fälle werde in der Regierung an einer Regelung gearbeitet, ist aus den Fraktionen zu hören. „Wir dürfen Kinder, deren Kontakte sowieso schon eingeschränkt sind, die nicht zur Schule dürfen, nicht noch mehr bestrafen“, sagt Simone Oldenburg (Linke).

Auch die Koalitionäre sehen Nachbesserungsbedarf. „Familien haben es in der Pandemie schon schwer genug. Dass Kinder von allzu rigiden Kontaktbeschränkungen ausgenommen werden, halte ich für richtig“, so Wolfgang Waldmüller ( CDU). Thomas Krüger ( SPD) erklärt: „Wir werden den Bereich der Kinder noch einmal verstärkt betrachten.“

Auch Schwesig deutet an, dass das Thema noch einmal auf den Prüfstand kommt, bevor am Freitag die Entscheidung fällt. Sie verteidigt im Landtag erneut die Verschärfung der Corona-Regeln. Dies sei notwendig, um die Zahl der Neuinfektionen möglichst gering zu halten. Zustände wie in Sachsen und Thüringen müssen unbedingt vermieden werden.

Dem Kreis Mecklenburgische Seenplatte droht nun sogar bei einer Corona-Inzidenz von über 200 die Beschränkung des Bewegungsradius für Menschen auf 15 Kilometer. „Dies ist keine Ausgangssperre“, so Schwesig. Bei einer solchen Inzidenz müssten auch Kitas und Schulen heruntergefahren werden.

Breite Zustimmung für härtere Regeln – AfD dagegen

Die Fraktionen von SPD, CDU und Linke halten härtere Regeln für nötig. Dass Abschlussklassen wieder zum Präsenzunterricht in die Schule kommen, sei allerdings richtig. Die Schüler müssten auf die Prüfungen vorbereitet werden. Die Linke fordert ferner: mehr finanzielle Hilfe für Kulturschaffende, höhere Hartz-IV-Sätze, Einmalzahlungen für Krankenhaus-Mitarbeiter. Für den Ausgleich der Corona-Mehrkosten sollten „Superreiche“ besteuert werden.

Horst Förster ( AfD) dagegen wirft der Landesregierung „Panikmache“ und „eklatantes Versagen“ beim Schutz älterer Menschen vor. Gefährdete Gruppen hätten konsequenter geschützt werden müssen. Die Corona-Inzidenz allein reiche nicht als Kriterium aus. Sie sinke und falle mit der jeweiligen Anzahl von Tests. Härtere Regeln, wie den 15-Kilometer-Radius, „lehnen wir ab“, so Förster. Die Kontaktbeschränkung sei völlig überzogen.

