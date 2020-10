Schwerin: Linke findet für Maskenpflicht im Landtag keine Unterstützung

Schwerin/Berlin

Über eine Maskenpflicht im Landtag nach dem Vorbild des Bundestags gehen die Meinungen zwischen den Fraktionen in Schwerin weit auseinander. So fand der Vorstoß der oppositionellen Linken für eine solche Pflicht am Dienstag keine Unterstützung. SPD, CDU und AfD machten deutlich, dass sie dafür derzeit keine Notwendigkeit sehen. Dennoch wird sich der Ältestenrat mit dem Thema befassen, wie ein Parlamentssprecher mitteilte.

„Politik sollte bei Schutzmaßnahmen mit gutem Beispiel vorangehen“, begründete der Parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Peter Ritter, am Dienstag in Schwerin seinen Vorstoß. Bereits vor zwei Wochen habe er Landtagspräsidentin Birgit Hesse angeschrieben und angeregt, verbindliche Regelungen für die Landtagsräume im Schloss zu erlassen. Besucher des Schlossmuseums oder der Schlossgastronomie müssten ohnehin bereits Masken tragen.

Linke begrüßt Maskenpflicht im Bundestag

Nach Ritters Worten war es angesichts der besorgniserregenden Entwicklung der Corona-Fallzahlen folgerichtig, dass Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) die Maskenpflicht im Berliner Parlamentsgebäude erlassen hat. Auch andere Parlamente wie etwa der Landtag Brandenburgs hätten einen solchen Schritt bereits vollzogen.

Nach Ansicht von Jochen Schulte, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, ist die Situation im Nordosten derzeit nicht mit der in Berlin vergleichbar. „Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir nicht, dass eine allgemeine Maskenpflicht im Landtag Mecklenburg-Vorpommern angeordnet werden muss“, beschied Schulte seinem Amtskollegen Ritter. Die neuen Infektionszahlen müssten zwar ernst genommen werden, doch reiche beim bisherigen Infektionsgeschehen das von der Landtagsverwaltung aufgesetzte Hygiene- und Abstandskonzept aus.

AfD: Maskenpflicht ist überflüssig

Prinzipieller äußerte sich der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Ralph Weber: „In anderen Ländern mag das anders aussehen, in Deutschland ist die Maskenpflicht aber völlig überflüssig. Egal ob im Plenarsaal oder außerhalb“, erklärte Weber. So sei die Zahl der Verstorbenen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, so niedrig wie seit Mitte März nicht mehr. Es gebe auch nichts, was darauf hindeute, dass sich das ändern könnte.

CDU: Infektionsgeschehen in MV im Vergleich zu anderen Regionen gering

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Wolfgang Waldmüller, sprach sich unter Hinweis auf die regional sehr unterschiedliche Infektionslage ebenfalls gegen eine Maskenpflicht im Schweriner Landtag aus. „Wir haben in der Vergangenheit gut daran getan, unsere Maßnahmen nach dem hiesigen Infektionsgeschehen zu richten und das sollten wir so beibehalten“, betonte er.

Seit Dienstag gilt im Deutschen Bundestag eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Die zunächst bis zum 17. Januar befristete Anordnung gilt als Reaktion auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Berlin. Teile der Hauptstadt überschreiten die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, die für ein innerdeutsches Risikogebiet gilt. In Mecklenburg-Vorpommern liegt der Wert allerdings mit aktuell 8 Fällen je 100 000 Einwohner deutlich niedriger.

Von Frank Pfaff