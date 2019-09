Schwerin

Ein Betrunkener ist in Schwerin mit einer Axt auf Polizisten losgegangen. Bevor es am Mittwochabend zu diesem Übergriff kam, hatte der 34-Jährige Gegenstände aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Ziolkowskistraße geworfen und seine Angehörigen bedroht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Beamte hätten den Mann durch den Einsatz von Pfefferspray und leichter körperlicher Gewalt überwältigen und festnehmen können. Dabei wurden sowohl der Übeltäter wie auch sieben Beamte leicht verletzt.

Der Mann sei bei der Schweriner Polizei bereits „hinlänglich bekannt“, wie die Beamten mitteilten. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Bedrohung ein.

Von RND/dpa