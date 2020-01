Schwerin: Mutter greift Mann mit Messer an – Kind ruft die Polizei

Schwerin

Eine 36 Jahre alte Frau soll in Schwerin einen 44-Jährigen mit einem Messer angegriffen und am Arm verletzt haben. Ein zehnjähriger Junge hatte daraufhin in der Nacht zum 9. Januar die Polizei alarmiert.

Zuvor habe sich das Paar gestritten, teilt die Polizei mit. Beide waren demnach stark alkoholisiert, bei der Frau wurden 2,3 Promille festgestellt. Nach Polizeiangaben sei die Wohnung bei der Auseinandersetzung verwüstet worden. Ein vier Wochen altes Baby wurde dem Kindernotdienst übergeben. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Zuvor hatte der NDR darüber berichtet. So soll das Jugendamt in Schwerin die Familie seit der Geburt des Babys begleiten und die Frau bereits mehrfach psychisch aufgefallen sein, schreibt der NDR.

