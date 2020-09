Schwerin/Rostock

Melone, Zylinder oder Fedora: Im Hutsalon Rieger in Schwerin gibt es Filzhüte in sämtlichen Formen und Farben. Damit sind die Besitzerin Genoveva Rieger und ihre Tochter Marie-Antoinette etwas Besonderes: Sie sind die einzigen Modistinnen in MV, die dieses Handwerk professionell betreiben.

„Der Filzhut kommt nie aus der Mode, weil er eben praktisch ist“, sagt Genoveva Rieger. 1985 eröffnete die 64-Jährige den Salon in Schwerin. „Wir arbeiten sehr gerne mit Filz, weil man daraus jede Form erstellen kann“, schwärmt sie. Diese Leidenschaft teilt auch Tochter Marie-Antoinette: „Das Reizvolle und Schöne ist, dass man sich richtig kreativ ausleben kann.“

Steigende Nachfrage im Herbst

Einen klassischen Filzhut-Kunden gibt es in ihrem Salon nicht. „Wir haben Liebhaber, Jäger und diejenigen, die sich schützen möchten“, sagt Marie-Antoinette Rieger. Von Jugendlichen, die einen Filzhut für die Jugendweihe haben wollen, bis zu 90-jährigen, die eine Kopfbedeckung für einen Spaziergang benötigen, ist alles dabei.

Marie-Antoinette Rieger (40) präsentiert das Modell Damenzylinder mit Reißverschluss. Quelle: Dietmar Lilienthal

Gerade zum Herbst steige die Nachfrage. Wenn das Wetter wieder schlechter wird und es häufiger regnet, sei ein Filzhut ein guter Schutz. „Er ist wie ein Regenschirm“, so Marie-Antoinette Rieger. Doch der Hut kann auch über kleine äußerliche Makel hinwegtäuschen. Somit gehören viele Männer, die ihr lichtes Haar verstecken wollen, zum Kundenstamm. „Man sieht mit Hut ja immer ein wenig jünger aus“, sagt die 40-Jährige.

So geht es auch Ehab Ghazi. Der 31-Jährige aus Güstrow trägt beim Schlendern durch die Rostocker Innenstadt zwar keinen Hut, aber eine Schirmmütze: „Ich kann wegen meiner Haare nicht ohne Mütze. Seit sechs Jahren trage ich sie regelmäßig.“

Hut ist noch immer modisches Accessoire

Die meisten Hüte gestalten die Riegers nach den individuellen Wünschen ihrer Kunden. In einem Gespräch geht es zunächst um Form, Farbe und Material. Nach gut einer Woche kann der fertige Filzhut dann abgeholt werden. Neben Filzhüten gibt es im Hutsalon Rieger aber unter anderem auch Mützen aus verschiedenen Materialien oder Stirnbänder. Das ist auch aus finanzieller Sicht notwendig. „Nur mit den Filzhüten würden wir nicht auskommen“, sagt Marie-Antoinette Rieger.

Modistin Genoveva Rieger (64) bringt einen Filzrohling aus Glatthaarfilz in Form. Quelle: Dietmar Lilienthal

Die 40-Jährige hebt die praktischen Vorteile von Hüten hervor, aber vor allem Frauen setzen eher auf den Hut als modisches Accessoire. Das gilt auch für Alissa Schlegel. Die 28-jährige Berlinerin möchte mit ihrem schwarzen Melonen-Modell aber ebenfalls ein gesellschaftliches Statement setzen: „Viele Frauen tragen keine Hüte, aber Kleidung muss nicht geschlechtsspezifisch sein.“ Auch für Bernd Rewel sind Hüte ein wichtiger Bestandteil seines Kleiderschranks: „Ich finde Hüte einfach interessant und war bei Mode schon immer ein Vorreiter.“

Von Chantal Ranke