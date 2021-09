Schwerin

Rund 1,6 Millionen Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern nutzen es täglich und hunderttausende Touristen baden im Sommer darin: Wasser ist ein kostbares Gut. Ob es auch immer sauber ist, untersuchen die Experten des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) regelmäßig mit Proben von Trink- und Badewasser. Damit das künftig noch besser funktioniert, bekamen sie am Montag ein brandneues Laborgebäude in Schwerin.

„Wir testen jährlich rund 12 000 Proben aus dem Trinkwassernetz und je fünf Proben von allen rund 500 Badestellen im Land“, erklärte Lagus-Direktor Heiko Will. Erfreulich: Fast alle Proben sind unauffällig auf Verunreinigungen oder unerwünschte Mikroorganismen. Nur rund 20 Trinkwasserproben pro Jahr fallen durch, unter anderem wegen Legionellenbefall.

Badewasser-Qualität in MV wird regelmäßig geprüft

Beim Badewasser liefern die Untersuchungen des Lagus die Grundlage für die Badewasserkarte MV: Die Proben werden in der Zeit vom 1. Mai bis 10. September alle vier Wochen durch die zuständigen Gesundheitsämter in den Badebereichen bei etwa einem Meter Wassertiefe 30 Zentimeter unter der Wasseroberfläche entnommen.

Zudem werden in dem neuen Laborgebäude Arzneimittelproben von Herstellern und Apotheken analysiert. „Dabei achten wir unter anderem darauf, ob der angegebene Wirkstoff tatsächlich enthalten ist und auch in der richtigen Dosierung“, sagt Lars Brenn, stellvertretender Laborleiter in der Arzneimittelüberwachung. Etwa hundert Proben werden pro Jahr untersucht, in der Regel seien eine bis fünf davon nicht in Ordnung.

10,3 Millionen für Neubau

Insgesamt 18 Labore mit einer Gesamtfläche von etwa 700 Quadratmetern gibt es in dem neuen 10,3 Millionen Euro teuren Gebäude. Zwei davon erfüllen den besonders hohen Reinheitsstandard S 2. Dort hat auch das dritte Standbein des Lagus seinen Sitz, die Krankenhaushygiene. Die Besucher durften beim Rundgang anlässlich der Übergabe schon nicht mehr hinein, da der Raum rein gehalten werden muss.

Dass die Arbeit im Labor nicht immer ungefährlich sein muss, zeigt ein besonderes Gestaltungselement der Labore: Neben den Türen sind große Sichtfenster aus Glas. Durch die kann man sehen, wenn im Labor jemand Symptome einer Vergiftung oder Ähnliches zeigt, ohne selbst hineingehen zu müssen und sich so der gleichen Gefahr auszusetzen. Zudem ist über jedem Laboreingang eine Warnleuchte angebracht, die im Notfall blinkt.

Schluss mit Sparen

Das Lagus ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor allem durch die tägliche Veröffentlichung der Fallzahlen und der Inzidenzen in Erscheinung getreten. Laut Landesgesundheitsminister Harry Glawe (CDU) könnten die Mitarbeiter von dieser gesteigerten Aufmerksamkeit profitieren: „Als das Lagus noch nicht so im Licht der Öffentlichkeit stand, wurde an der Behörde noch gespart. Das ist jetzt vorbei.“

Wie zur Bestätigung sagte darauf Lagus-Chef Will, das Labor sei der erste Neubau für die Behörde in seiner 16-jährigen Amtszeit. „Die alte Dienststelle hatte schon etwas von Zerfall.“ Aus den alten Gemäuern werden noch die hochwertigen Laborgeräte gerettet und im neuen Gebäude weiter genutzt. 25 Beschäftige werden dort ihren Arbeitsplatz haben.

Von Axel Büssem