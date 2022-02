Schwerin: Objektkünstler Tino Bittner zeigt Kopf-Kino, das bewegt

Schwerin

Die Arbeiten von Tino Bittner bewegen – nicht im emotionalen Sinne, sondern physisch. „Cloud“ heißt eines seiner Objekte aus Faltkartons, das in Wolkenformation dreidimensional in den Raum hineinragt. Die quadratischen Pappschachteln zeigen Teile von Luftgewehrzielscheiben, die seltsam verschoben wirken. Erst wenn der Betrachter den richtigen Blickwinkel einnimmt, ist das Bild stimmig, das Auge befriedet. Es ist genau dieser unbewusste Drang, die bestehende Ordnung wiederherzustellen, den der Objektkünstler (aus)nutzt, um sein Publikum „in Bewegung zu setzen“ – körperlich wie geistig. Und das oft mit technischer Finesse, Humor und diversen Alltagsbezügen. Bis zum 13. März sind seine Arbeiten im Kunstraum des Künstlerbundes MV in Schwerin zu sehen.

Zur Galerie Die Objekte von Künstler Tino Bittner laden zum mitmachen ein und stellen gängige Sehgewohnheiten auf die Probe

Hände im XXL-Format auf der Fensterscheibe

„Insight out“ ist der Titel der neuen Ausstellungsreihe, bei der sich im kommenden Jahr insgesamt sechs Kunstschaffende mit dem „Innen“ und „Außen“ des städtischen Kunstraums sowie dem „Dazwischen“ befassen. „Das kann ein in die Zukunft gerichteter Ausblick, eine Innenschau oder eine Auseinandersetzung mit dem Stadtraum sein“, sagt Kuratorin Annekathrin Siems. Den Anfang macht der Schweriner Tino Bitter, der seine Arbeit „Maßnahme“ eigens für die Ausstellung entworfen hat. Schon von Weitem sorgen die zwei Hände im XXL-Format, die der 46-Jährige auf die Fensterscheibe aufgebracht hat, für Aufsehen: Nicht nur, weil sie so groß sind, dass sie einen vorbeikommenden Fußgänger komplett umschließen könnten. Sondern auch, weil sich Betrachter unweigerlich fragen, was die Geste zu bedeuten hat.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwei Fäuste mit ausgestreckten Daumen und Zeigefingern, die sich kreuzen und so ein Rechteck bilden: „Wenn man der Geste folgt, wird dabei etwas ins Format gesetzt. Es wird Maß genommen von einem bestimmten Standpunkt aus“, erklärt Bittner. „Für den Betrachter geht damit auch immer die Notwendigkeit einher, sich selbst zu verorten – körperlich wie geistig.“ Welchen Standpunkt nimmt der Betrachter ein, wie nähert er sich diesem an und an welcher Stelle verkehrt sich die Sichtweise? Genau diesen Fragen geht die Ausstellung nach.

Dass sich bei Bittners Werken dabei fast nie der richtige Standpunkt einnehmen lässt, ist gewollt: Sobald eine Ansicht stimmig erscheint, macht eine kleine Bewegung alles wieder zunichte. In jedem Moment muss sich der Betrachter neu positionieren und immer wieder aufs neue Maß nehmen. Die Zeichnung auf Glas nimmt diesen Impetus auf und führt ihn fort.

Stadtansicht wird in den Raum gespiegelt

Zugleich greift sie den Ausstellungstitel auf: Die Scheibe markiert eine gläserne und doch durchlässige Grenze: Sie trennt innen von außen und lässt doch Blicke von dem einen ins andere zu. Von außen spiegelt sich der Stadtraum in der Scheibe, von innen schaut man hinaus in den Stadtraum. Genau diesen Ausblick hat Bittner aufgenommen und spiegelt ihn in Form einer Blickachse zurück in den Raum. Dafür hat er die Stadtansicht fotografiert und den Schnappschuss in diversen Einzelteilen auf Faltkartons aufgebracht, die in mehreren Ebenen in den Raum hineinragen. Der Titel „Wolke_20221101“ zeigt das Entstehungsdatum der Aufnahme. „Wolke steht auch für Cloud als Speichermedium, das später wieder gelöscht werden kann“, erklärt Bittner. Für unterschiedliche Orte habe er jeweils eigene Wolken geschaffen.

Infos zur Schau Die Schau „Insight Out“ mit Arbeiten von Tino Bittner ist bis zum 13. März 2022 im Kunstraum Schwerin (Goethestraße 15) zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 10 bis 15 Uhr (gemäß der Corona-Landesverordnung MV) Weitere Infos unter: www.kuenstlerbund-mv.org

„Der Betrachter hat verschiedene Möglichkeiten, sich der Ausstellung zu nähern. Er kann sie von außen wie auch von innen betrachten oder sogar mal unter die Arbeiten gucken“, sagt Kuratorin Annekathrin Siems. Und Letzteres lohnt sich: Denn Bittners Wolke spiegelt nicht nur die Sicht nach draußen, sondern auch den Blick nach oben, unten und zur Seite wider.

„Ich arbeite gern mit Seherfahrungen, indem ich sie breche oder infrage stelle“, sagt Bittner. Mit Vorliebe nutzt er dafür auch Vorlagen aus der Werbeindustrie, wie bei seiner Arbeit „Cumulus“ (2015): Die scheinbar perfekten Models werden bei ihm mal perforiert, mal deformiert oder räumlich verschoben. „Durch die eigene Bewegung ist die Schönheit auf einmal weg, weil alles zerfällt“, sagt Bittner. So ließen sich gängige Bilder und Ideale hinterfragen.

Zur Person Tino Bittner wurde 1975 in Schwerin geboren und machte in Hamburg eine Ausbildung zum Schilder- und Lichtreklamehersteller. Von 1997 bis 2004 studierte er dort an der Hochschule Illustration und Kommunikationsdesign und arbeitet seit 2003 als freischaffender Künstler. 2010 gründete er mit Thomas Sander und Udo Dettmann die Produzentengalerie „Dezernat5“. 2017 erhielt das Trio den Kunst- und Kulturpreis 2016 der Stiftung der Sparkasse MV. Seit 2020 befinden sich Arbeiten von Bittner in der Kunstsammlung des Landes.

Selbst scheinbar klare Ordnungssysteme bricht der Künstler auf: „Obwohl die Arbeit aus Quadraten, Würfeln und Kreisen besteht und auf den ersten Blick geordnet erscheint, entstehen durch die eigene Bewegung amorphe Formen“, sagt er im Hinblick auf seine „Cloud“. „Das hat mich einfach fasziniert.“ Dennoch ist ihm klar: „Ohne den Betrachter würden meine Objekte nicht funktionieren“, sagt er. „Deswegen ist mir wichtig, dass jeder seinen eigenen Zugang dazu findet.“

Von Stefanie Büssing