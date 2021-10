Schwerin

Simone Oldenburg (52) aus Gägelow bei Wismar bleibt Vorsitzende der Linksfraktion im Schweriner Landtag. Die Fraktion hat sie am Dienstagvormittag einstimmig wiedergewählt. Oldenburg steht der Linksfraktion seit 2016 vor. Zur Landtagswahl am 26. September erzielte die Partei nur noch 9,9 Prozent der Wählerstimmen; was neun von 79 Mandaten im Landtag entspricht.

Oldenburg wird für den Fall einer Regierungskoalition von SPD und Linken auch als neue Bildungsministerin gehandelt. Dann müssten die Linken erneut eine Fraktionsspitze wählen. „Wir werden die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, als starke Mannschaft angehen“, erklärt die 52-Jährige. „Ich bin überzeugt, dass wir die Aufgaben gemeinsam meistern werden.“

Ebenfalls einstimmig sei die neue Parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion gewählt worden. Jacqueline Bernhardt aus Ludwigslust folgt auf Peter Ritter, der nicht wieder zur Landtagswahl antrat.

Von Frank Pubantz