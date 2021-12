Schwerin

Vor dem Schweriner Schloss, dem Sitz des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern, sind am späten Montagabend zwei Schüssen aus einer Schreckschusspistole abgefeuert worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz vor Mitternacht am Hauptportal unter den Augen eines dort eingesetzten Beamten, der die Schüsse einer Gruppe junger Leute zugeordnet habe. Dieser habe dann für Kontrollen weitere Polizisten hinzugezogen, die bei einem 18-Jährigen die Schreckschusspistole samt zugehöriger Munition sicherstellten.

Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Waffengesetz aufgenommen, hieß es. Zu möglichen Motiven für die Abgabe der Schüsse machte die Polizei keine Angaben.

Von RND/dpa