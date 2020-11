Schwerin: Positiv getesteter Asylbewerber noch nicht zurückgekehrt

Schwerin

Polizei und Behörden suchen weiter nach einem Asylbewerber, der nach einem positiven Test auf das Coronavirus eine Quarantäneeinrichtung in Schwerin verlassen hat. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen erklärte, sei der Mann weiter verschwunden. Der Mann war in einer Quarantäneeinrichtung im Stadtteil Stern-Buchholz untergebracht, die auf dem Gelände einer Erstaufnahmeeinrichtung liegt. Er hatte nach Angaben des Innenministeriums am Mittwochvormittag das Gelände verlassen.

Bislang 57 Asylbewerber positiv auf Corona getestet

In der Unterkunft kommen laut Ministerium Asylbewerber in Quarantäne, die schon einmal 72 Stunden oder länger aus der Erstaufnahmeeinrichtung weg waren. Der Gesuchte soll nach so einer Abwesenheit zurückgekehrt und dabei vorsorglich getestet worden sein. Dies geschehe, um andere Bewohner vor einer Infektion zu schützen. Dieser Test sei positiv gewesen. Die Polizei und das Gesundheitsamt seien eingeschaltet.

Anzeige

Im Nordosten wurden laut Ministerium seit März 57 Asylbewerber positiv auf Sars-CoV-2 getestet. Einer davon sei derzeit in klinischer Behandlung, ein Zweiter in einer anderen Quarantäneunterkunft.

Von dpa