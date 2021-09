Schwerin

Mit einem Premierenmarathon startete das Mecklenburgische Staatstheater Schwerin am Wochenende in die neue Spielzeit. Fünf Premieren gab es zu erleben. György Ligetis Anti-Anti Oper „Le Grand Macabre“ komplettierte den Premierenreigen am Samstagabend und war gleichzeitig der Spielzeitauftakt des Musiktheaters, bei dem sich das neue Opernensemble seinem Publikum vorstellte.

Mit einer zeitgenössischen Oper in die neue Spielzeit zu starten, erfordert Mut und Vertrauen. Beides hat sich bezahlt gemacht. Zu erleben war eine ungewöhnliche wie temporeiche Inszenierung, die keine Wünsche offen ließ.

Groteske Oper handelt vom Weltuntergang

1978 in Stockholm uraufgeführt und 19 Jahre später überarbeitet, erzählt die groteske Oper die Geschichte eines bevorstehenden Weltuntergangs. In der Schweriner Inszenierung ist das Publikum Teil der Inszenierung und kann sich somit nicht entziehen. Es sitzt auf der sich bewegenden Drehbühne, wie in einer Arena, sozusagen mittendrin.

Bildergalerie: So schrill ist die Oper „La Grand Macabre“

Zur Galerie In der Vorstellung kommen Lichteffekte und ein Stroboskop zum Einsatz

So entsteht eine ungewöhnliche, manchmal unangenehme Nähe zum Geschehen. Das Publikum darf seinen Platz erst unmittelbar vor dem zweiten Akt wohl geordnet verlassen, um dann im klassischen Guckkastentheater die angekündigte Katastrophe mitzuerleben.

Opulentes Bühnenbild und schrille Kostüme

Dieser Opernabend ist nicht nur von einer großartigen Ensembleleistung auf der Bühne, sondern auch von einem opulenten Bühnenbild und schrillen Kostümen geprägt. Es gibt mehrere Spielorte gleichzeitig: das Zimmer des Jungen, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, die Waschküche, den Garten und die Überwachungszentrale. Alle Räume werden zeitgleich auf die Wände der Arena gestreamt, sodass das Publikum immer alles überschauen kann, wie Gepopo in ihrer Zentrale.

Analoge und digitale Welt verschmelzen miteinander. In diese Welt taucht auch der Junge ein, der seinen Comic-Helden Nekrotzar verehrt und der plötzlich leibhaftig in seinem Zimmer auftaucht. Beide erleben das hemmungslose, schamlose Treiben der Menschen, die sie umgeben. Die wahre Liebe scheint verloren gegangen.

Doch am Ende bleibt die Katastrophe aus. Denn es gibt sie ja doch, die Liebe. Die besiegt alles, sogar den Weltuntergang. Das ist die Botschaft des Stückes.

Die Schweriner Inszenierungsidee, die Figur des Nekrotzar zu teilen, geht auf. Brian Davis gibt dem Jungen mit seinem weichen Bariton Stimme. Er zeigt auch einen Jungen der heutigen Zeit, entfremdet und verlottert, weil er sich nur noch in seiner Parallelwelt befindet. Dessen Eltern sind nur mit sich beschäftigt.

Brian Davis als Nekrotzar ist der Mensch gewordene Comic-Held, ein Frankenstein mit kraftvollen Bariton. Schon seine Statur wirkt angsteinflößend und übermächtig. Morgane Heyse als Gepopo und Nekrotzars Gegenspielerin Venus, der sie allerdings nur Stimme gibt, überzeugt mit ihrem Koloratursopran ebenso wie mit ihrer Bühnenpräsenz.

Eine Entdeckung ist der Counter-Tenor Georg Bochow als Fürst Go-Go. Sein Platz ist die Loge im Zuschauerraum, wo er, flankiert von seinen Ministern Angst und Wut, seine schmierige Politik macht. Aktueller kann ein Stoff gar nicht sein. Die vielen Wortneuschöpfungen im Text, den das Publikum mitlesen kann, zum Teil mit dadaistischen Versen sind aberwitzig und skurril. Ligetis Opernmusik ist spannend und abwechslungsreich. Sie erinnert an Filmmusik, Slapstickszenen, ist akzentuiert und voller Witz. Regisseur Berger tut gut daran, auf die Kraft dieser Töne zu vertrauen.

Publikum applaudierte langanhaltend und begeistert

Die Mecklenburgische Staatskapelle unter der Leitung ihres neuen Generalmusikdirektors Mark Rohde hat die Herausforderung an diese ungewöhnlichen Klänge bestanden. Vor allem die Blechbläser und die Percussionisten konnten zeigen, was aus ihren Instrumenten herauszuholen ist.

Diese Instrumentalisten auf den Seitenbühnen zu platzieren, erhöht den Genuss für die Zuschauer. Das Publikum, das aufgrund der Hygienebestimmungen begrenzt war, applaudierte langanhaltend und begeistert. Auf die nächsten Aufführungen mit diesem hervorragenden Ensemble darf man sehr gespannt sein.

Nächste Aufführungen: 29. September, 1., 3., 15. sowie 21. Oktober

Von Gabriele Struck