Schwerin

Das Wetter ist rau am Dienstag am Lankower See. Böen fegen über den See, immer wieder wechselt das Wetter zwischen Regen und Niesel. Doch die Suche nach dem zwölfjährigen Jungen, der am Sonntagabend bei einem Badeausflug verschwand, geht weiter. Auf wenn keine Hoffnung mehr besteht, das Kind lebend zu finden.

Am Westufer des Lankower See stehen die Einsatzfahrzeuge. In Neoprenanzügen und mit Wasserschutzhosen ausgerüstet suchen mehrere Beamten der Polizei nach dem Jungen. Stück für Stück heben sie jedes angespülte Schilf. Meter für Meter arbeiten sie sich hinter den Kleingärtenanlagen am Wanderweg, der um See führt, durch das stark bewachsene Ufer. Unterstützung bekommen sie dabei auch von Tauchern der DLRG. Ein Sonargerät wird eingesetzt. Die Feuerwehr ist vor Ort, um mit speziellem Werkzeug den starken Krautbewuchs am Rande des Sees zu beseitigen.

Beim Badeausflug plötzlich verschwunden

Am vergangenen Sonntag war ein zwölfjähriger Junge bei einem Badeausflug plötzlich verschwunden, wie die Polizei in einer Mitteilung vom Montag erklärte. Demnach haben Zeugen beobachtet, wie der Junge einem Boot hinterher schwamm und dabei in Not geriet. Kurz danach konnten sie ihn nicht mehr sehen.

Noch am Sonntagabend begann die Polizei gemeinsam mit Feuerwehr, DLRG und DRK mit einer großangelegten Suchaktion am Uferbereich und auf dem See. Mit Booten, Tauchern und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera suchten die Helfer bis zum Abend. Erst mit dem Einbruch der Dunkelheit mussten sie die Suche erfolglos abbrechen.

Die Suche nach dem seit Sonntagabend vermissten Jungen im Lanker See ging am Dienstag weiter. Polizei und Taucher vom DLRG waren im Einsatz. Quelle: Lisa Walter

Am Montag und Dienstag wurde der Einsatz fortgesetzt. Schließlich die traurige Gewissheit: Die Einsatzkräfte entdecken am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr eine Leiche im See. Es ist der gesuchte Junge, wie die Polizei am späten Abend bestätigt. Wie er zu Tode kam, soll nun ein Ermittlungsverfahren klären.

Von Lisa Walter