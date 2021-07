Schwerin

Mit bis zu 18 000 Besuchern zählt das Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern zu einem der größten Publikumsfestivals in Ostdeutschland: Nachdem das beliebte Format im vergangenen Jahr pandemiebedingt lediglich als Online-Ausgabe stattfinden konnte, soll die 30. Jubiläumsausgabe in diesem Jahr vom 31. August bis zum 5. September wieder live in der Landeshauptstadt über die Bühne gehen.

Dafür war das Filmkunstfest MV in diesem Jahr von Anfang März in den Spätsommer geschoben worden. „Die Entscheidung war richtig“, betonte der künstlerische Leiter Volker Kufahl. „Kinofilme gehören auf die große Leinwand, nicht ins Netz. Mit großer Vorfreude sehen wir daher einem Präsenzfestival ab Ende August entgegen.“

Vier Wettbewerbe: Filmfestival mit vollem Programm

Gemeinsam mit seinem achtköpfigen Team bereite er sich zurzeit darauf vor, dem Publikum ein Filmfestival mit dem gewohnten Programmumfang zu bieten. Kernstück werden wie in jedem Jahr die vier Wettbewerbe mit zehn Spiel-, zehn Dokumentar- und 20 Kurzfilmen sowie mit sechs Kinder- und Jugendfilmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sein.

Vier Fachjurys, eine Jugendjury aus Schweriner Schülerinnen und Schülern sowie das Festivalpublikum werden über die Vergabe der insgesamt 13 Preise entscheiden, die von unterschiedlichen Stiftern mit Preisgeldern in Höhe von insgesamt 40 000 Euro ausgestattet sind. Für die Kinderjury werden noch filminteressierte Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren gesucht, die sich bis zum 10. August bei den Organisatoren melden können.

Bis zum 30. Juni konnten Filmschaffende ihre Beiträge für die vier Wettbewerbe einreichen. Neben dem Wettbewerbsprogramm werden in der Filmreihe „Focus Baltic Sea“ aktuelle Filme aus den Ostsee-Anrainerstaaten sowie Produktionen aus der Reihe „gedreht in MV“ zu sehen sein. Vertreten sind zudem Produktionen aus dem diesjährigen Gastland Finnland, darunter das in der Pandemie gedrehte Kammerspiel „Gracious Night“ des finnischen Regisseurs Mika Kaurismäki, der bei der deutschen Premiere seines Films in Schwerin zu Gast sein wird. Beeindruckende Bilder finnischer Naturräume, die von Musik untermalt werden, sind in „Nature Symphony“ von Regisseur Marko Röhr zu sehen. Der Film wird am 1. September als Open-Air-Vorführung im Schloss-Innenhof gezeigt.

Ehrenpreis „Goldener Ochse“ für Schauspieler Ulrich Tukur

Aus der Partnerregion Mecklenburg-Vorpommerns, Südwestfinnland mit seiner Hauptstadt Turku, stammen drei der acht Langfilme des Programms: „Games People Play“ ist ein im sommerlichen Finnland spielendes selbstironisches Porträt der 30-plus-Generation, das mit pointierten Dialogen punktet. Das fesselnde Künstlerdrama „Tove“ erzählt aus dem Leben der berühmten Kinderbuchillustratorin Tove Jansson, Erfinderin jener liebenswerten Trollwesen, die sich bis heute großer Popularität erfreuen. Zu sehen sind auch zwei Episoden der Serie „Peacemaker“, eines Politthrillers, der auf dem rutschigen Parkett des internationalen Waffenhandels spielt.

Auch Schauspieler Ulrich Tukur, der am 4. September den Ehrenpreis „Goldener Ochse“ erhält, wird mit sieben Filmen auf dem Filmkunstfest gewürdigt, darunter „Stammheim“ – mit Tukur als RAF-Angehöriger Andreas Baader. „Tukurs Spiel zeichnet sich durch Virtuosität und Vitalität aus. Mit seiner ausdrucksstarken Interpretation hat er das Bild zeitgeschichtlicher Persönlichkeiten der jüngeren deutschen Vergangenheit mitgeprägt“, so Kufahl.

Obergrenze von 200 Besuchern ohne Test mit Maske

Vom 30. August bist zum 5. September ist zudem tägliches Open-Air-Kino im Innenhof des Schweriner Schlosses geplant. Zu sehen sind unter anderem der DEFA-Klassiker „Fallada – Letztes Kapitel“ (1988), das Spielfilmdebüt des Regisseurs Andreas Dresen, „Stilles Land“ (1992), sowie die Premiere von „Das Begräbnis“ – eine Tragikomödie, bei der das Ensemble (darunter Charly Hübner, Anja Kling und Devid Striesow) weitgehend improvisieren durfte. Einige der Filmschaffenden werden auch zur Premiere erwartet. Zum Abschluss des Festivals wird am 5. September der Gruselklassiker „Nosferatu“ gezeigt, der vor 100 Jahren in Wismar und Lübeck entstand. Die Aufführung wird musikalisch vom Metropolis Orchester Berlin begleitet.

Die Eröffnungsfeier ist im Festivalkino Filmpalast Capitol in Schwerin geplant, in dem die Besucher das Filmprogramm ohne Test und mit Maske verfolgen können. Lediglich zum Essen dürfe diese abgesetzt werden. Rund 470 Besucher fasst das Kino. „Momentan liegt die Obergrenze bei 200 Besuchern. Wir hoffen aber, dass die Auflagen in den nächsten Wochen weiter gelockert werden“, sagt Sprecher Max-Peter Heyne vom Filmland MV. Andernfalls drohten den Organisatoren finanzielle Einbußen von bis zu 50 Prozent, so Heyne. Wie das kompensiert werden könne, sei bisher offen. Eine Möglichkeit sei der Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstaltungen, so Heyne.

Von Stefanie Büssing