Im Prozess um den Missbrauch eines neun Jahre alten Jungen wird am Landgericht Schwerin am Donnerstag mit dem Urteil gerechnet. Der 43-jährige Onkel des Kindes hatte gestanden, sich im Sommer 2017 fünfmal an seinem Neffen vergangen zu haben. Ihm drohen bis zu fünfeinhalb Jahre Haft.