Schwerin: Verfassungsschutz-Kommission beginnt mit Arbeit

Schwerin

Die Expertenkommission zur Aufarbeitung von Zwischenfällen im Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern ist am Dienstag erstmals in Schwerin zusammengekommen. Die vom Leiter des Hamburger Verfassungsschutzes, Torsten Voß, geleitete Kommission war vor einer Woche von Innenminister Torsten Renz (CDU) eingesetzt worden. Ihr gehören vier Experten an. Das sind neben Voß der Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Sinan Selen, der ehemalige Inspekteur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern, Rudolf Springstein, und die ehemalige Präsidentin des Oberverwaltungsgerichtes Bremen, Ilsemarie Meyer.

Die Kommission soll Renz zufolge mehrere Aspekte des Verfassungsschutzes in MV unter die Lupe nehmen. Er nannte die Struktur der Abteilung, ihre Abläufe, die Zusammenarbeit mit anderen Sicherheitsbehörden, die Berichte an die Spitze des Ministeriums und die Kontrolle durch das Parlament.

Affäre um Weihnachtsmarkt-Attentäter

Anlass für die Einrichtung der Kommission sind zwei Vorfälle in der jüngeren Vergangenheit, wie Renz sagte. So wurden nach dem Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz Ende 2016 Hinweise nicht an die zuständigen Bundesbehörden weitergeleitet. Zudem hat der Verfassungsschutz über Jahre hinweg eine Schrotflinte und eine Dekorationswaffe aufbewahrt, was nicht üblich ist. Über beides war die Spitze des Ministeriums nicht unterrichtet worden. Innenminister Renz hatte den Leiter der Verfassungsschutzabteilung, Reinhard Müller, am Mittwoch vergangener Woche in den einstweiligen Ruhestand versetzt.

Von Iris Leithold