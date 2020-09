Längenfeld/Rostock

Sarah Scheurich sitzt auf dem Boden ihres Hotelzimmers. Die 26-Jährige hat einen Stift in der Hand und zeichnet. Für einen Moment schaut sie auf und lächelt in die Kamera. Der freudige Gesichtsausdruck trügt. Sarah Scheurich ist nicht glücklich. Die Boxerin des BC Traktor Schwerin ist mit dem Coronavirus infiziert.

Eine Woche nach der Erkrankung kämpft die Mittelgewichtlerin mit Covid-19-Symptomen. Am Montag ist sie mit Kopfschmerzen aufgewacht. Sie schmeckt nichts und riecht nichts. „Ich weiß nicht, wann und wie ich nach Hause komme“, sagt die Mittelgewichtlerin, die sich im österreichischen Längenfeld in Quarantäne befindet. Für die gut 940 Kilometer lange Heimreise kann sie weder Bus noch Bahn oder Flieger nehmen, um andere Menschen nicht zu gefährden. Eine zehnstündige Autofahrt traut sie sich körperlich nicht zu.

Box-Nationalmannschaft mit Corona infiziert

Wie Sarah Scheurich ist nahezu die komplette Box-Nationalmannschaft (18 Sportler sowie sieben Trainer und Betreuer) im Trainingslager in Tirol positiv getestet worden. Damit hat die Corona-Pandemie im deutschen Sport eine neue Dimension erreicht.

Dass sich so viele Sportler infiziert haben, sei nicht überraschend, meinte Michael Müller, Sportdirektor des Deutschen Boxsport-Verbandes ( DBV). „Es war klar, dass so etwas kommt. Wenn es dieses Mal gut gegangen wäre, hätte es uns vielleicht beim nächsten Mal erwischt“, wird er vom Sport-Informationsdienst (SID) zitiert. Und weiter: „Wer glaubt, dass die Vorbereitung auf Olympia ohne Corona-Fälle passieren wird, lebt an der Realität vorbei.“

Boxerin Sarah Scheurich : „Fühle mich nicht gut betreut“

Sarah Scheurich treffen derartige Aussagen hart. „Sollte das wahr sein, grenzt das für mich an Körperverletzung. Ich war richtig geschockt, als ich das gelesen habe. Das heißt ja quasi, man schickt uns in ein Trainingslager und rechnet damit, dass wir uns infizieren“, meint die Vize-Europameisterin von 2014. Sie wisse nicht, wie sie damit umgehen soll. „Das ist ein Vertrauensbruch. Ich fühle mich als Athlet nicht gut betreut.“

Sportdirektor Müller, Schwerins Weltmeisterin Ornella Wahner, deren Test negativ ausfiel, und der Arzt, der das Team ins Trainingslager begleitet hat, sind vor einigen Tagen abgereist. „Ich weiß nicht, wie das gehen kann. Wir haben alle die Auflage, im Hotel zu bleiben“, sagt Sarah Scheurich.

„Es war einfach dämlich, hierherzufahren“

Spezialisten untersuchen, wie sich die Boxer infiziert haben könnten. In derselben Fünf-Sterne-Herberge hatte vor drei Wochen Fußball-Bundesligist Schalke 04 Quartier bezogen. Auch da gab es einen Corona-Fall. Ein Spieler wurde positiv getestet. DBV-Sportdirektor Müller wusste von dem Vorfall. Sarah Scheurich erfuhr erst nach der Ankunft in Österreich davon.

Die Boxer, die sich auf den internationalen Cologne Cup in Köln (14. bis 18. Oktober) vorbereiten, haben einen eigenen Hotel-Eingang und einen separaten Essensraum. „Bevor wir hergekommen sind, waren alle negativ. Es war einfach dämlich, hierherzufahren“, meint Sarah Scheurich, die mit Leichtgewichtlerin Maya Kleinhans (26) ein Zimmer teilt.

Mit Corona allein gelassen?

Die Sportlerin kritisiert den Umgang mit den Infizierten: „Bei jeder anderen Krankheit wird man vom Arzt durchgecheckt. Bei Corona wird man getestet und eigentlich allein gelassen.“ Die Boxer werden von einem Verbandsarzt per Whatsapp betreut. „Er kümmert sich gut um uns, aber vor Ort ist niemand“, berichtet die mehrfache deutsche Meisterin.

„Wir hatten Sonntag vor einer Woche zwei krass harte Einheiten. Seitdem haben wir uns kaum noch bewegt“, erzählt Scheurich, die zusammen mit ihrer Teamkollegin im Hotelzimmer spazieren geht, damit der Körper in Bewegung bleibt. Die Schwerinerin weiß: „Es wäre total gefährlich, wenn wir hier nur herumsitzen.“

Für Leistungssportler ist normale Grippe schon gefährlich

Die beiden Boxerinnen, die sich laut Scheurich „super verstehen“, versuchen das Beste aus der Situation zu machen. Sie essen in Ruhe Frühstück, das ihnen um 8.30 Uhr vor die Tür gestellt wird. Danach schauen sie fernsehen, können ab mittags die Sonne auf dem Balkon genießen oder spielen „Mensch, ärgere dich nicht“. Das Hotel-Personal, das Schutzkleidung trägt, hat den Sportlerinnen eine Spielesammlung aufs Zimmer geschickt. „Ich habe schon geahnt, dass die Quarantäne länger dauern wird und mir einen Tuschkasten bestellt. Der ist heute angekommen“, erzählt Sarah Scheurich, die über soziale Medien Kontakt zu Freunden und Familie hält. Ihren Trainer Michael Timm, der ebenfalls in Österreich festsitzt, erreicht sie nur per Telefon.

Trotz aller Ablenkung bleibt viel Zeit zum Nachdenken. Sie habe Angst, dass Corona sie „lange aus der Bahn werfen wird“, befürchtet die Schwerinerin. Für einen Leistungssportler sei eine normale Grippe schon gefährlich. „Das hier ist noch mal einen Zacken schärfer.“ Eine Woche lang habe sie sich richtig krank gefühlt. Jetzt gehe es langsam bergauf. Die Furcht bleibt. „Ich habe Angst vor den Spätfolgen.“

