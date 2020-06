Schweriner Bühne: Christian Schwandt und Hans-Georg Wegner sind die neuen Chefs

Schwerin

Die neue Intendanz des Mecklenburgischen Staatstheaters Schwerin steht fest. Kultusministerin Bettina Martin ( SPD) gab am 10. Juni in der Orangerie am Schloss von Schwerin bekannt, dass das krisengeschüttelte Haus ab 2021 von einer Doppelspitze geleitet wird.

Der langjährige Geschäftsführende Direktor des Theaters Lübeck, Christian Schwandt (57), wird ab Januar 2021 Kaufmännischer Direktor des Schweriner Theaters. An seiner Seite wird ab der Spielzeit 2021/22 der ehemalige Operndirektor des Weimarer Theaters Hans-Georg Wegner (52) agieren.

Geschäftsführer kehrt in seine alte Heimat zurück

Schwandt war seit 2007 Chef des Lübecker Theaters und hat vor einem Jahr überraschend wegen Differenzen mit dem Land Schleswig-Holstein seinen Vertrag zum 31. Juli gekündigt. Jetzt kehrt er in seine alte Heimat MV zurück.

Wegner hat bisher bei der Carl-Orff-Stiftung München und den Theatern Stendal und Bremen als Dramaturg gearbeitet. Seine Karriere begann Wegner als Vize-Chefdramaturg an der Dresdner Semperoper. Von 2013 bis 2020 hat er als Operndirektor am Nationaltheater Weimar gewirkt.

Open-Air-Format für Schlossfestspiele soll ausgebaut werden

Schwandt und Wegner sind neben dem Schweriner Haus auch für das Theater Parchim und die Fritz-Reuter-Bühne zuständig und haben bereits durchblicken lassen, dass sie das Open-Air-Format der Schlossfestspiele ausbauen wollen.

Schwandt und Wegner übernehmen die Leitung von Lars Tietje (52), der das Theater seit 2016 leitet und 2018 in die Kritik geraten, weil er seinem Ensemble einen Maulkorb in Bezug auf den Schweriner Theaterball verpasst haben soll. Tietjes Vertrag endet im Sommer 2021.

