Schweriner Landtag: So streitet die Politik über die Corona-Regeln in MV

Einer gegen alle: Ralph Weber forderte am Donnerstag im Landtag für die AfD-Fraktion die vollständige Abschaffung von Verboten und Einschränkungen zur Corona-Pandemie in MV. Die politische Konkurrenz warf der AfD vor, sie wolle das Thema nur besetzen, um politisch Honig zu saugen. Im Grunde habe Partei aber wie immer keine klare Linie.

AfD-Mann: „Regeln ohne Sinn und Verstand mit der Brechstange“

Ralph Weber (AfD): „Idiotische Regelung“ Quelle: dpa

Wortgewaltig trägt Weber seine Vorwürfe vor. Bürger würden wegen Corona entmündigt und in ihrer Freiheit beschnitten, die Regierung schränke „ohne Sinn und Verstand mit der Brechstange“ das Leben von Menschen ein. Maskenpflicht auf Schulhöfen etwa sei „idiotisch“, Einschränkungen bei Konzerten oder Fußballspielen „brachiale Regierungsgewalt“.

Als Zeugen führt Weber den pensionierten Virologen Prof. Sucharit Bhakdi aus Mainz an, der die Corona-Regeln als überzogen kritisierte. Höhere Infektionszahlen-Zahlen gebe es, weil eben mehr gestartet werde. Menschen sollten allein entscheiden, ob sie sich schützen, ins Kino, Konzert oder Stadion gehen wollen oder nicht. „Wer den Kontakt nicht will, der kann ja wegbleiben“, so Weber.

Die anderen Fraktionen lehnen den AfD-Vorstoß geschlossen ab – und holen zum Grundsatzvorwurf aus: Die Gesundheit von Menschen sei der AfD egal, so Torsten Koplin (Linke). „Das ist der Webstoff totalitärer Ideologie.“ Die AfD wolle sich an Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker „ranwanzen“.

Julian Barlen (SPD): Der AfD sind die Menschen egal. Quelle: OZ

Tausende Wissenschaftler forschten derzeit zu Corona, so Julian Barlen ( SPD). Und die AfD picke sich nur Bhakdi heraus. Wer die Regeln abschaffe, nehme „einen ungehinderten Anstieg der Infektionszahlen in Kauf“. Das würde bedeuten, dass Risikogruppen wie Ältere, Diabetiker oder Menschen mit Bluthochdruck nicht geschützt wären. Er verweist auf eine Studie der Universität Glasgow, wonach Männer durch Corona fast zehn, Frauen 8,5 Jahre früher sterben könnten. Das zeige, „dass sich die AfD einen feuchten Kehricht um das Wohl des Volkes schert“, so Barlen.

Sebastian Ehlers ( CDU) wirft der AfD vor, Standpunkte beliebig zu wechseln, um Zustimmung zu erhalten, denn mehrfach habe sie in der Vergangenheit Gegenteiliges gefordert als jetzt. „Sie wackeln schlimmer als jeder Wackeldackel.“

Glawe : Infektionsschutz hat weiter Vorfahrt

Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) versucht, die ergriffenen Maßnahmen zu erklären. Zu Beginn der Pandemie habe die Sorge bestanden, dass Krankenhäuser von Notfällen überlastet werden. Später sei Schritt für Schritt das öffentliche Leben wieder geöffnet worden. So lange es keinen Impfstoff gibt, solle der Dreiklang aus Hygiene, Abstand und Masken die Gesundheit der Menschen schützen. „Das Infektionsschutzgesetz in Deutschland hat Vorfahrt.“

Die AfD bleibt dabei: „Die Testergebnisse sind kein hinreichender Risikoindikator“, sagt Gunther Jess. Er und auch Weber kassieren wegen Beleidigung anderer Politiker eine Verwarnung im Landtag. „Der mündige Bürger kann sich selbst schützen“, so Weber. Wer eine Maske tragen wolle, könne dies tun. Simone Oldenburg (Linke) kontert: Die Masken schützen jeweils andere. Die AfD habe „nicht das Recht, über das Leben von Menschen zu entscheiden“.

Nach OZ-Informationen war der Antrag zu den Corona-Regeln selbst bei der AfD umstritten. Sechs der 14 Abgeordneten haben demnach dafür gestimmt, einer dagegen, andere enthielten sich.

Von Frank Pubantz