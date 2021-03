Schweriner Landtag stimmt Verordnung für Wahlen unter Pandemie-Bedingungen zu

Schwerin

Die bis Ende Juni in Mecklenburg-Vorpommern auf kommunaler Ebene geplanten Wahlen können im Notfall auch als reine Briefwahlen abgehalten werden. Der Landtag in Schwerin stimmte auf seiner Sitzung am Freitag mit großer Mehrheit einer Verordnung des Innenministeriums für Wahlen unter Pandemie-Bedingungen zu. Als Reaktion auf die anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen hatte das Parlament zuvor schon das Wahlgesetz geändert.

Im April und Mai sind in Mecklenburg-Vorpommern mehrere Bürgermeisterwahlen geplant, unter anderem in Altentreptow, Demmin, Friedland, Pingelshagen und Pinnow. Ende April steht die Landratswahl in Nordwestmecklenburg an. Für die vorpommersche Kleinstadt Jarmen war bereits nach dem Standarderprobungsgesetz eine Ausnahmegenehmigung zur Briefwahl erteilt worden. Die Stimmenauszählung für die Wahl des Bürgermeisters ist für diesen Sonntag geplant.

Die Verordnung sieht vor, dass bei einer 7-Tage-Inzidenz von mindestens 200 die Pflicht zur Briefwahl besteht. Bei Inzidenzwerten zwischen 100 und 200 kann auf die Briefwahl ausgewichen werden. Zudem wird die Möglichkeit eröffnet, Wahlen um mindestens zwei Wochen zu verschieben.

Die für den 26. September geplante Landtagswahl ist von der zunächst bis Ende Juni befristeten Verordnung nicht betroffen.

Von dpa