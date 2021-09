Schwerin

Streng geheim: Der Schweriner Landtag bekommt einen abhörsicheren Raum. Seit Jahren fordern Abgeordnete einen Ort, an dem das Parlament als Gesetzgeber und Kontrolleur ungestört über brisante Geheimdienst-Themen informiert wird. Mit Prepper-Netzwerk oder SEK-Skandal gäbe es genügend zu besprechen.

Der geschützte Raum wird jetzt gebaut: mit Dämmung und Abschirmtechnik, damit von außen niemand Information absaugen kann, kein Nachrichtendienst, kein Verbrecher. Vor der Landtagswahl grübelt man in der Verwaltung, wie wohl bald sechs statt vier Fraktionen untergebracht werden können.

953 Räume im Schloss – und doch zu wenig Platz

Im Sommer 2022 soll der aktuelle Innenausbau enden, erklärt Armin Tebben optimistisch. „Wirklich!“, schiebt der Landtagsdirektor nach, der im Schloss für die Sanierung verantwortlich ist. Er blickt in den alten Plenarsaal, eine Wüste aus Metall: Gerüste, die einen Großteil des Schlosses halten, während eine Zwischendecke ersetzt wird. Hier sollen bald Konferenzräume, eine Lobby und ein Raum für die Landespressekonferenz entstehen. Die Gestalt des Gemäuers aus der Mitte des 19. Jahrhunderts werde wiederhergestellt. Vor allem zu DDR-Zeiten gab es viele Einbauten. Beseitigt wurden auch die Folgen des Schlossbrandes von 1913.

Landtagsdirektor Armin Tebben im alten Plenarsaal, der noch voller Gerüste ist. Quelle: Cornelius Kettler

Der Landtag brauche mehr Platz, erklärt Präsidentin Birgit Hesse (SPD). Bisher mangele es an Räumen für größere Sitzungen, etwa für Anhörungen für neue Gesetze. Und das, obwohl es im Schloss sage und schreibe 953 Räume gebe: vom Saal bis zur kleinen Kammer. „Alles, was eine Tür hat“, so Tebben. Ein Drittel des Ensembles belegt das Schlossmuseum, den Rest der Landtag – inklusive öffentliche Gastronomie, Bibliothek und Kirche. Seit Jahrzehnten ist der Landtag Dauerbaustelle in laufendem Betrieb. Das sei wichtig, um das Schloss in Schuss zu halten. Schließlich soll es auf die Liste der Weltkulturerbe. „Es ist ein Aushängeschild für MV“, so Hesse.

„Planspiele“: Aus vier dürften sechs Fraktionen werden

Die Gastronomie betreibt der Landtag jetzt allein. Nach Kritik zu einer Anschubfinanzierung gehe er davon aus, dass Restaurant und Co. bald wirtschaftlich arbeiten, so Tebben. „Wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal Gewinne einfahren.“ Geplant sei auch Außengastronomie im Burggarten, auch im Winter. Credo: „Käffchen im Jäckchen.“

Der Platzhunger des Parlaments werde weiter wachsen, schätzt Tebben. Seine aktuelle Aufgabe: ermitteln, wie sechs statt bisher vier Fraktionen reinpassen, wenn neben SPD, AfD, CDU und Linke auch FDP und Grüne in den Landtag einziehen könnten. Keine einfache Aufgabe: Denn bestehende Fraktionen gäben ungern ab, neue würden gern sofort einziehen. Daher werde es weiterhin auch Fraktionsräume außerhalb des Schlosses geben müssen. „Das ist eine Herausforderung“, so Tebben. Daher beobachte die Verwaltung aktuelle Wahlumfragen: „Danach entwerfen wir Planspiele.“ Ausgebaut werde auch die sechste Etage für Fraktionsräume.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei mehr Abgeordneten werden einfach Stühle dazugestellt

Dabei gebe es „Schlüssel“, anhand derer Platz für einzelne Fraktionen geschaffen wird. Kriterien: Stärke der Fraktion, Opposition oder regierungstragend. Die Opposition bekomme mehr Geld und Platz für Mitarbeiter – als Ausgleich dafür, dass die Koalition Minister mit Apparaten im Hintergrund hat.

Rund 70 Zentimeter Tischfläche hat jeder Abgeordnete im Landtag. Ziehen mehr Fraktionen ein, dürfte es noch enger werden. Quelle: Martin Börner

Enger könnte es auch im neuen Plenarsaal werden, 2017 eröffnet. Denn womöglich werden dort mehr als bisher 71 Abgeordnete Platz finden müssen, sollte es erstmals Ausgleichsmandate geben (siehe nebenbestehender Beitrag). Aktuell hat jeder etwa nur einen 70 Zentimeter breiten Tischabschnitt; dazwischen stehen wegen Corona Plexiglaswände. Eine Art Käfighaltung für Parlamentarier. Wie viele Gewählte überhaupt in den Saal passen, beantwortet Tebben so: „Alle.“ Tische und Sitzbänke seien flexibel zu verschieben. Zur Not müsste man „Stühle dazustellen“.

Zentral gelegen wird der abhörsichere Raum sein: mit Blick auf den Innenhof des Schlosses. Hier solle künftig die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) tagen, ein Kreis weniger Abgeordneter, die zum Beispiel den Verfassungsschutz überwachen. Außerdem können hier Untersuchungsausschüsse wichtige Vernehmungen von Zeugen durchführen, die verborgen bleiben sollen – wie etwa beim gerade beendeten Ausschuss zur Aufklärung der Terrortaten des sogenannten Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in MV.

Linker fordert Geheimdienst-Raum seit Jahren

„Zeit wird’s“, kommentiert Peter Ritter, Innenexperte der Linken, den geplanten PKK-Raum. Seit Jahren fordert er den abhörsicheren Ort, damit der Verfassungsschutz ins Schloss kommen muss – zum Kontrolleur Landtag. Und nicht umgekehrt. Dennoch werde das Gremium aus seiner Sicht „ein stumpfes Schwert“ bleiben. Denn der Geheimdienst müsste umfangreicher und öffentlich kontrolliert werden.

Von Frank Pubantz