Schweriner Ministerium zur Causa Caffier: „Zur Zeit des Waffenkaufs keine Verdachtsmomente“

Nach dem Vorwurf, der Schweriner Innenminister Lorenz Caffier (CDU) habe eine Pistole bei einem Waffenhändler erworben, der dem Umfeld der rechtsextremen „Nordkreuz“-Gruppe zuzuordnen ist, hat sein Ministerium am Montag Abend eine Erklärung veröffentlicht. Darin wird bekräftigt, dass zum Zeitpunkt des Waffenkaufs keine belastbaren Verdachtsmomente gegen den Verkäufer vorlagen.

Lorenz Caffier habe die Kurzwaffe im Januar 2018 gekauft, die Eintragung in die Waffenbesitzkarte sei auf den 4. Januar 2018 datiert. Caffier sei seit 40 Jahren Jäger und als solcher berechtigt, drei Langwaffen und zwei Kurzwaffen für die Jagd zu besitzen. Schon habe sich Caffier entschieden, seine Pistole vom Typ Walther PPK aus Altersgründen durch eine Kurzwaffe vom Typ Glock 19 zu ersetzen. Diese habe er bei der Firma von Frank T. erworben, die bis heute über eine Waffenhandelslizenz verfügt.

„Keine Erkenntnisse“

Wörtlich heißt es: „Der Kauf war zu diesem Zeitpunkt eine Privatsache und ist daher im Innenministerium nicht dokumentiert. Dem Innenministerium, dem Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern (LKA), dem Landesamt für Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern (LfV), dem Innenstaatssekretär und dem Innenminister lagen zu diesem Zeitpunkt keine Erkenntnisse für rechtsextremistische Tendenzen des Verkäufers oder gar Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in einer rechtsextremistischen Vereinigung bzw. strafbare Handlungen vor. Erst im Mai 2019 ergaben Ermittlungen des LKA Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen von T.“

Schwesig bat um Erläuterung

Am Wochenende hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) den Innenminister gebeten, alle Fragen zu klären, den Sachverhalt aufzuarbeiten und im Parlament und in der Öffentlichkeit zu erläutern. Wie die Staatskanzlei mitteilte, hat Schwesig bereits am Sonnabend mit Caffier, der auch stellvertretender Regierungschef ist, über die Sache gesprochen.

Bundesweite Kritik

Der Innenminister hatte zunächst ausweichend auf die Frage einer Journalistin geantwortet hatte, ob er privat als Jäger eine Waffe bei oder über ein ehemaliges Mitglied einer rechtsextremistischen Gruppierung gekauft oder bei diesem ein Schießtraining absolviert habe. Das sei eine Frage, die in seinen Privatbereich falle. An dieser Aussage hatte es bundesweit heftige Kritik gegeben.

Caffier hatte den Kauf der Waffe am Freitag eingeräumt. „Ja, habe ich. Eine Kurzwaffe. Anfang 2018, auf Basis der gesetzlichen Grundlagen und zu einem Zeitpunkt, als der Mann noch nicht unter Verdacht stand und im In- und Ausland als zuverlässiger Ausbildungspartner der Polizei galt“, sagte der CDU-Politiker dem „Spiegel“. Keiner habe mögliche Kontakte des Mannes zu Rechtsextremisten vermutet.

„Beim Kauf der Waffe arglos“

„Mit dem Wissen von 2019 hätte ich den Waffenkauf bei T. natürlich nicht getätigt“, stellt Caffier nun klar. „Den Landesbehörden und mir lagen keine Hinweise zu möglichen rechtsextremistischen Bestrebungen vor. Deshalb war ich im Januar 2018 beim Kauf der Waffe arglos. Und deshalb fand der Special Forces Workshop 2018 statt, an dem auch Mitarbeiter der Bundesbehörden teilnahmen. Ich ärgere mich maßlos, dass ich die Waffe bei T. und nicht bei einem anderen lizensierten Waffenhändler erworben habe.“

Minister: „Vorwürfe ehrverletzend“

Caffier betonte selbstkritisch, dass er eine Erklärung zum Waffenkauf hätte abgeben müssen, als ihm im Mai 2019 die Ermittlungsergebnisse des LKA vorlagen. „Dies nicht getan zu haben, war ein Fehler, den ich bedauere“, so Caffier. „Dennoch ist es blanker Unsinn und geradezu ehrverletzend, mir eine Nähe zum Nordkreuz-Umfeld oder anderen rechten Netzwerken andichten zu wollen.“

