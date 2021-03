Wismar

„Viele Deutsche kennen die Ostsee gar nicht richtig – dabei ist es total paradiesisch, fast südseehaft“, schwärmt Alexander Jahn. Deshalb wollen er und seine Frau Norina dieses Paradies in den nächsten Monaten in vollen Zügen genießen – auf dem Wasser, auf einem Segelboot.

Mitte April soll die Reise losgehen. Mit an Bord sind auch ihre zwei Töchter – die vierjährige Tochter Carlotta und die drei Monate alte Martje. „Wir beide lieben Abenteuer“, sagt der 34-Jährige. Schon immer habe er davon geträumt, einmal die Welt zu umsegeln oder den Atlantik in einem Segelboot zu erleben.

Das Segelboot schien uns das Schönste

Wasser ist seit frühester Kindheit sein Element. Er fängt früh an zu segeln und später an zu surfen. Seine Semesterferien verbringt Alexander Jahn auf der griechischen Insel Korfu oder auf dem spanischen Eiland Fuerteventura. Hier leitet der gebürtige Osnabrücker Segelschulen oder arbeitet als Ocean Sportsmanager für den Robinson Club. „Irgendwie hat sich dann eine Wassersportblase um mich gebildet“, sagt der Blondschopf und lacht.

Alexander Jahn steht auf der „Lisbeth 2“ im Westhafen von Wismar. Quelle: Ove Arscholl

Da lag es irgendwie nahe, die schönste Zeit des Lebens mit der Familie auf einem Segelboot zu verbringen. „Wir haben auch über eine Tour mit dem Rucksack oder einem Bulli nachgedacht, aber das Segelboot schien uns als das Schönste“, sagt der junge zweifache Vater.

Mitte April soll die Reise von Wismar aus beginnen

Voriges Jahr wurde das Segelboot extra für ihre lange Reise angeschafft. Doch das „top gepflegte Segelboot“ – wie es in der Anzeige hieß – entpuppte sich als kleines Sorgenkind. „Seit Monaten arbeite ich entweder in der Werkstatt oder am Schiff, um es völlig seetüchtig zu machen“, sagt Alexander Jahn. Der Zustand und die Ausstattung seien nicht das, was die Familie benötigt, um längere Zeit an Bord zu sein. Doch die junge Familie ist zuversichtlich.

Mitte April wollen sie ihre sechsmonatige Tour auf der Ostsee von Wismar aus starten. Wann genau, hängt aber auch vom Wetter ab. „Ab dann sind wir auch wohnungslos“, sagt Alexander Jahn und lacht. Um ihren langen Segeltörn finanzieren zu können, vermietet die junge Familie ihre Wohnung für die Zeit. Außerdem bekommen beide Eltern- und Kindergeld. „So gesehen, ist es dann ein relativ günstiger Urlaub“, findet Alexander Jahn. Obwohl die Lebenshaltungskosten in den skandinavischen Ländern wesentlich höher sind als in Deutschland.

Ziel ist nördlichste Tonne der Ostsee

Einen festen Törn-Plan haben die beiden nicht. „Wir wollen uns keinen Druck machen und Stress haben.“ Fest steht aber, dass es in die schwedischen Schären und zu den Aland Inseln geht. „Dort kann man einen ziemlich tollen Sommer verbringen“, freut sich Alexander Jahn. Die nördlichste Tonne der Ostsee vor der finnischen Großstadt Oulu soll dann letzter Anlauf für die Hin- und Start für die Rückreise sein.

Alexander und Norina Jahn aus Schwerin wollen ihre Elternzeit mit den Kindern Carlotta (4) und Martje (2 Monate) auf der „Lisbeth 2“ auf der Ostsee verbringen. Noch wird der Kurs studiert und das Segelboot seetauglich gemacht. Quelle: Ove Arscholl

„Wir hoffen natürlich, dass uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht“, sagt der Segler. Mehr als sechs Stunden pro Tag möchte die Familie nicht auf dem Boot verbringen. Die vierjährige Carlotta soll sich schließlich auch bewegen können. „Und wir wollen uns natürlich auch was ansehen“, sagt der Norddeutsche. Dreimal pro Woche soll ein Hafen angelaufen werden, um Proviant aufzufüllen, sich zu Duschen, aber auch um Wäsche zu waschen und Müll zu entsorgen.

Auf den Speiseplan soll selbst geangelter Fisch

Die nächsten Monate werden für die Familie auf der elf Meter langen „Lisbeth“ eher minimalistisch ausfallen. Es gibt zwar eine kleine Küche und eine Toilette, aber der Platz für die vier ist beschränkt. Damit mehr für die Kinder an Bord passt, konzentrieren sich die Eltern auf das Nötigste. „Ich nehme zwei Sätze an Klamotten mit, eine kurze Hose und Segelkleidung“, sagt Alexander Jahn.

Für den Speiseplan hoffe er auf jede Menge selbst geangelten Fisch. „Sonst müsse es zur Not eben auch mal eine Tütensuppe geben“, sagt er und lacht. Problematisch sehe er im Moment nur die Windeln der kleinen Martje. „Die nehmen voll viel Platz weg – und stinken“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

„Erfahrung für den Rest des Lebens“

Tagelang rund um die Uhr auf engstem Raum – auch das wird eine Herausforderung für die vierköpfige Familie. „Wir machen uns natürlich schon darüber Gedanken, wie es wird, wenn wir uns zum Beispiel streiten oder das Kind seine Trotzphase auslebt“, sagt Alexander Jahn.

Aber er ist sich sicher: „Wir werden nicht getrennt von Bord gehen, wenn wir wieder zu Hause sind.“ Ganz im Gegenteil, er wünscht sich und hofft, dass die Familie durch diese besondere Erfahrung noch mehr zusammenwächst: „Ich denke, das wird eine tolle Erfahrung, die wir für den Rest des Lebens haben werden.“

Von Stefanie Adomeit