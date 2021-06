Schweriner Straßenbahn: Frau greift Fahrkartenkontrolleur an

Schwerin

Mit einem Tritt gegen die Rippen des Fahrkartenkontrolleurs hat eine 33-jährige Straßenbahn-Passagierin am Dienstag in Schwerin die beharrliche Nachfrage nach dem Ticket für ihr Fahrrad quittiert. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war die Frau bei der Kontrolle zunächst verbal aggressiv geworden, ehe es dann auch zu dem körperlichen Übergriff kam.

Der 37-jährige Kontrolleur sei leicht verletzt worden. Die herbeigerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung ein.

Von RND/dpa