Schweriner Veränderungen: Die Landesregierung zieht um

Schwerin

Bäumchen wechsle dich: Das muntere Umziehen hat nach dem Neuzuschnitt von Ministerien und der Kür neuer Minister in Schwerin begonnen. Sechs von acht Ressortchefs in der neuen Landesregierung müssen sich verändern.

Für Christian Pegel ändert sich einiges. Der frühere Verkehrs- und Energieminister ist jetzt für Inneres – Polizei, Kommunen – zuständig, darf die Themen Digitalisierung und Bauen mitnehmen. „Sein“ altes Haus in der Schweriner Schloßstraße hat er bereits an die neue Wissenschaftsministerin Bettina Martin (beide SPD) übergeben. Seine Staatssekretärin Ina-Maria Ulbrich nimmt er mit ins Arsenal am Pfaffenteich, wo das Innenministerium sitzt. Er freue sich „auf ein engagiertes Team im neuen Ministerium“, so Pegel.

Abteilung Gesundheit: Viel Arbeit mit Corona, Umzug dauert

Generell werde der Umbau der Ministerien langsam vorangehen, erklärt Regierungssprecher Andreas Timm. Wann wer wie umziehe – „das prüfen wir gerade“.

Erst mal gar nicht werden die rund 50 Mitarbeiter der Abteilung Gesundheit ihren Arbeitsplatz wechseln. Sie gehören statt bisher zum Wirtschafts- jetzt zum Sozialministerium und zu Ressortchefin Stefanie Drese (SPD). Derzeit sei ans Kartonpacken aber nicht zu denken, sagt Sprecher Alexander Kujat. „Dafür ist keine Zeit.“ Grund: die vielen Aufgaben in der Corona-Bekämpfung.

Aus dem Haus der neuen Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) heißt es: „Wir sortieren uns noch.“ Wissenschaft und Kultur ziehen aus, das Thema Kita kommt dazu – jeweils mit Mitarbeitern.

Das Wirtschaftsministerium von Reinhard Meyer (SPD) wird wachsen – um die Themen Verkehr, Energie und Landesentwicklung. Platzt das Haus am Faulen See, die frühere SED-Parteischule, da nicht aus allen Nähten? Sprecher Gunnar Bauer sagt nur: „Einzelheiten werden gegenwärtig abgestimmt.“

Linke-Ministerinnen übernehmen Dienstwagen der Vorgänger

Auf seinem Sessel bleibt Patrick Dahlemann (SPD). Er hat zwar den Aufstieg vom Vorpommern-Staatssekretär zum neuen Chef der Staatskanzlei, also dem Koordinator der Regierungsarbeit, geschafft. Sein Platz ist aber weiterhin im rechten Flügel der Staatskanzlei. „Mir ist einfach wichtig, dass ich nahtlos arbeiten kann“, so Dahlemann. Er behalte seine persönliche Referentin und seine Assistentin im Vorzimmer. Die anderen Mitarbeiter übernehme der neue „Mister Vorpommern“, Heiko Miraß (SPD).

Drei frühere CDU-Minister sind nun nicht mehr da – ihre Karossen schon. Die beiden Ministerinnen der Linken hätten „die Dienstwagen ihrer Vorgänger übernommen“, so der Regierungssprecher. Das waren kürzlich ein Audi A8 und ein BMW 530. Ein weiteres Fahrzeug sei jetzt im allgemeinen Fahrdienst der Regierung gelandet. Die Mercedes S-Klasse von Ex-Wirtschaftsminister Harry Glawe? Details nennt der Sprecher nicht. „Neuanschaffungen sind nicht geplant.“ Dahlemann erklärt: Er behalte sein Auto, einen 5er-BMW.

Schwesig und Pegel mit Personenschutz

Beim Thema Sicherheit wird sich für Innenminister Pegel einiges ändern. Seine Amtsvorgänger hatten Personenschutz, teils sogar mit Eingriffen an ihrem privaten Wohnsitz, wie zu hören war. Das hat auch Einfluss auf das Familienleben. Streng geheim! – heißt es dazu aus der Landesregierung. Bekannt ist: Statt mit einer fährt der Innenminister, wie Ministerpräsidentin Manuela (Schwesig (SPD), mit zwei Karossen vor – falls ein kritischer Ernstfall einträte, könnte er wechseln.

Auch Pegel äußert sich nicht zum Thema Sicherheit. „Aber auch das wird das Privatleben nicht unmöglich machen“, so der Minister. Einschränkungen und auch öffentliche Kritik kenne er bereits aus seiner Tätigkeit als Infrastruktur-Minister – „aber zum Glück auch viele wohlwollende Reaktionen“.

Von Frank Pubantz