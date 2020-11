Am Montag hat in Schwerin der Prozess gegen einen 24-Jährigen begonnen, der mindestens fünf Mal mit einer Axt auf eine schlafende Rentnerin in einer Kleingartenanlage eingeschlagen haben soll. Der Beschuldigte gab am ersten Prozesstag an, eine innere Stimme in seinem Kopf habe ihm befohlen, jemanden zu töten.