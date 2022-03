Rostock

Die Polizei selbst lobt ihr Verhalten, ihre Zivilcourage, ausdrücklich – sogar in offiziellen Pressemitteilungen. Doch ob Susanne K. (Namen geändert) jemals wieder dazwischen geht, wenn andere das Recht brechen – unwahrscheinlich. Denn die gefeierte Helferin hat wegen ihrer Zivilcourage nun selbst Ärger mit der Polizei: Weil sie einen randalierenden Jugendlichen festhielt, der an 19 Autos die Spiegel abgebrochen hatte, wurde die Alleinerziehende nun selbst wegen angeblicher Körperverletzung angezeigt.

Vernehmungen bei den Ermittlern, Kosten für einen Anwalt, möglicherweise eine Strafe. Und das alles nur, weil sie helfen wollte. „Wer helfen will, ist am Ende der Dumme“, sagt die 47-Jährige frustriert.

14-Jähriger beschädigte 19 Autos

Der Vorfall, der für die Schwerinerin ein Nachspiel hat, liegt mittlerweile knapp sechs Wochen zurück. Damals, am Abend des 21. Januar, wird es laut rund um den Lobedanzgang, die Goethestraße und die Geschwister-Scholl-Straße. „Ich war gerade nach Hause gekommen, da fiel mir eine Gruppe Jugendlicher auf, die auf der Straße Party gemacht hat“, erzählt die Mutter. K. schätzt, dass es 15, 20 junge Menschen waren. „Der Lärm, die Musik haben mich überhaupt nicht gestört.“ Sie hat selbst zwei Kinder in dem Alter – 13 und 14 Jahre alt. „Ich weiß doch, dass die nach all den Monaten voller Einschränkungen endlich wieder feiern und Freunde treffen wollen.“

Ein Junge aus der Gruppe – die Polizei spricht später in einer Pressemitteilung von einem „alkoholisierten 14-jährigen Deutschen“ – aber fängt dann plötzlich an zu randalieren. „Er hat die Außenspiegel von Autos abgeschlagen. Wie ein Ninja-Kämpfer.“ Und das konnte die 47-Jährige nicht durchgehen lassen. „Ich habe aus dem Fenster gebrüllt, dass er damit aufhören soll.“ Als der Jugendliche nicht reagiert, gehen K. und ein Freund raus auf die Straße – auch, um nach dem eigenen Auto zu sehen.

„Ich habe ihn nicht geschlagen“

„Mein Partner hat die Polizei gerufen, ich habe mir den Jungen geschnappt“, berichtet sie – und versichert: „Ich habe ihn an der Jacke festgehalten.“ Höchstens im Schulterbereich habe sie ihn angefasst. Die 47-Jährige: „Ich habe den 14-Jährigen nicht geschlagen, nicht verprügelt, nicht gehauen.“ Die Kumpels des Jungen hätten noch versucht, ihn zu befreien. „Ich war laut, ja. Ich habe den Jungen auch angeschrien. Mehr aber nicht.“

Die Beamten rücken mit zwei Streifenwagen an, nehmen den Jungen mit und übergeben ihn seiner Mutter. Die Polizei spricht später davon, dass der 14-Jährige 19 Außenspiegel abgebrochen hat. „Ich war selbst gar nicht betroffen, ich wollte nur anderen helfen“, so die Schwerinerin. Ihre Nachbarn sollten nicht auf dem Schaden sitzen bleiben – immer um die 500 Euro pro Spiegel. Am Tag danach lobt die Polizei die Zivilcourage der Anwohner, die den randalierenden Jungen festgehalten haben.

Polizei lobt Zivilcourage

Doch noch in der Nacht ahnt K. bereits Böses: „Ich sollte den Polizisten den Vorgang schildern. Da wurde mir schon gesagt, ich könne die Aussage auch verweigern.“ Eine Beamtin sagt zu ihr: „Das könnte Folgen haben.“ Das kam der 47-Jährigen seltsam vor. Wenige Wochen später erhält sie eine Vorladung – nicht als Zeugin dessen, was der 14-Jährige getan hat, sondern als Beschuldigte.

„Ich bin wegen Körperverletzung angezeigt worden. Vermutlich von der Mutter des Jungen.“ Der habe, so heißt es, rote Stellen am Hals gehabt. Auf OZ-Anfrage bestätigt die Schweriner Polizei: „In diesem Fall äußerte der 14-Jährige, Verletzungen erlitten zu haben. Die Polizei hat daraufhin eine Anzeige aufgenommen. Jeder Bürger hat das Recht und den Anspruch auf eine objektive Erforschung der Wahrheit. Hierzu gehört es, dass dem gemachten Vorwurf der Körperverletzung nachgegangen wird“, so Sprecherin Juliane Zgonine.

Aber sie sagt auch: „Eine Festnahme durch jeden Bürger ist gesetzlich zulässig, wenn jemand auf frischer Tat betroffen ist.“ Zgonine weiter: „Die Polizei Schwerin hat sich bei der Anwohnerin für die gezeigte Zivilcourage ausdrücklich bedankt.“

„Das nächste Mal ziehe ich die Vorhänge zu“

Susanne K. versteht die Welt dennoch nicht mehr: „Ich fühle mich wie eine Verbrecherin, obwohl ich nur anderen helfen wollte. Das kann es doch nicht sein.“ Ständig würden Politiker und auch die Polizei für mehr Zivilcourage werben – „und dann zeigt man die und muss sich einen Anwalt nehmen.“ Sie will kein Danke, „aber ich will deswegen auch keinen Ärger haben.“ Allein die Erstberatung bei einem Anwalt dürfte sie nun um die 200 Euro kosten. „Das nächste Mal ziehe ich einfach die Vorhänge zu.“

Von Andreas Meyer