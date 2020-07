Extrem seltenes Tier - Schwertfisch in Ostsee gefunden: So gelangte das Tier vermutlich in die Wismarbucht

Der Schwertfisch-Fund eines Wismarer Fischers hat für großes Aufsehen gesorgt. So ein Tier verirrt sich nur äußerst selten in die Ostsee. Biologe Timo Moritz vom Stralsunder Meeresmuseum erklärt eine Theorie, wie der Schwertfisch zu uns gelangt sein könnte.