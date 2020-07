Stralsund

Ob Riesenhai, Entenwal, Mond- oder Schwertfisch – die Exoten in der Ostsee sorgen immer häufiger für Schlagzeilen: „In unserem Binnenmeer gibt es neben den etwa 80 regelmäßig vorkommenden Fischarten etwa genauso viele Irrläufer“, verdeutlicht Dr. Timo Moritz, Wissenschaftlicher Leiter und Kurator für Fische am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.

In dieser Woche hatte der Fund eines Schwertfischs in der Ostsee für Schlagzeilen gesorgt. Fischer hatten das 90 Kilogramm schwere Tier aus einer Reuse in der Wismarbucht bei Redentin gezogen. „Er hat sich verirrt“, sagt Timo Moritz. Die Fischer hätten berichtet, dass es derzeit sehr viele Makrelen in der Ostsee gäbe. „Es könnte sein, dass er denen gefolgt ist“, sagte Moritz. Womöglich hat auch ein Salzwassereinstrom in die Ostsee zum Irrweg des Fisches beigetragen.

Martin Jost vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund dokumentiert den Fund eines Schwertfisches in der Wismarbucht. Quelle: Kerstin Schröder

„Bucki“ war der Liebling der OZ-Leser

Für Furore sorgen immer wieder Wal-Besuche an der hiesigen Meeresküste, die aber nicht immer glücklich enden. So sorgte beispielsweise ein Buckelwal im Sommer 2008 für Aufsehen. Erstmals gesichtet hatten ihn Einheimische vor Kap Arkona am Nordzipfel der Insel Rügen.

Die OZ-Leser hatten das Tier immer wieder beobachtet und den etwa zwölf Meter langen Meeressäuger „Bucki“ getauft. Nach einer kräftezehrenden Odyssee fand der Wal aber wieder raus aus der Ostsee. Ende August 2008 gelangt er durch den dänischen Öresund, Kattegat, Skagerrak und Nordsee bis in den Atlantik.

Zuvor war am 24. August 1978 unter anderem ein zehn Meter langer Buckelwal vor Rügen aufgetaucht. Dem Meeressäuger – diese haben normalerweise ein Gewicht von 25 bis 30 Tonnen – hatte man damals den Namen „Ossi“ verpasst. Bis dahin war übrigens nur eine Buckelwal-Sichtung – nämlich 1766 – in der deutschen Ostsee dokumentiert.

Totes Jungtier vor Graal-Müritz angeschwemmt

Nicht so viel Glück hatte 2018 ein Buckelwal, der vor Graal-Müritz angeschwemmt wurde. „Es handelte sich bei dem 8,65 Meter großen und etwa vier Tonnen schweren Weibchen vermutlich um ein verirrtes Jungtier“, erklärt Dr. Harald Benke. Der Leiter des Deutschen Meeresmuseums verdankt es übrigens dem Auftauchen zweier Exoten, dass er von der Universität Kiel nach Stralsund wechselte.

Entenwale vor Hiddensee

„Zwei Entenwale – eine sechs Meter lange Kuh und ihr Kalb – waren 1993 vor der Insel Hiddensee gestrandet. Damals hatte man mich in Stralsund um Hilfe gebeten“, erinnert sich der Wal-Forscher. Es gelang nicht, die Tiere zu retten. Ähnlich erging es einem Ende September 2015 vor der mecklenburgischen Küste schwimmenden Entenwal. Das verendete Tier wurde schließlich an der schwedischen Küste angespült.

Ein Schnabelwal schwimmt im September 2015 in der Wohlenberger Wiek, südwestlich von Wismar Quelle: Michael Dähne/dpa

Legendäre Lederschildkröte „Marlene“

Dr. Benke aber war vor 27 Jahren vom Deutschen Meeresmuseum so angetan, dass er sich erfolgreich um die damals vakante Direktorenstelle bewarb. Seit 1995 ist er als der Chef der Einrichtung tätig. „Irrläufer, wie die Entenwale, spielen gerade für unser Haus eine entscheidende Rolle“, betont er. Der Fachmann erinnert an die legendäre Lederschildkröte „Marlene“. Das 450 Kilogramm schwere Tier hatte sich 1965 im Netz von Stralsunder Fischern in der Ostsee vor Rügen verfangen. Das präparierte Exemplar wurde einer der Stars der sich damals vom Naturkunde- zum Meeresmuseum entwickelnden Einrichtung.

Von der Lederschildkröte „Marlene“ wurde auch ein Abdruck für eine Bronzeskulptur erstellt. Quelle: Meeresmuseum

Mondfische sorgen für Erstaunen

Zu den Hinguckern der Ausstellung gehört auch ein riesiges Finnwal-Skelett. Der Kadaver des 40 Tonnen schweren Tieres war im Sommer 2005 vor Rügen gefunden worden. Im Meeresmuseum hatte man ihn zerlegt und untersucht. Neben den Giganten der Meere sorgen auch immer wieder verschiedene Delfin-Arten und Mondfische für großes Erstaunen bei Einheimischen und Gästen. „Die Annahme, dass Mondfische nach großen Stürmen durch entsprechende Salzwassereinträge in die Ostsee gelangen, ist nicht haltbar“, erläutert Dr. Timo Moritz.

Vielmehr belegten Untersuchungen, dass die an den hiesigen Küsten aufgefundenen etwa 60 Zentimeter großen Exemplare aus dem Atlantik zuwanderten. Und zwar regelmäßig im Zeitraum November/Dezember. So war beispielsweise einer dieser runden Knochenfische, die im Atlantik oder Mittelmeer zu Hause sind, im Januar dieses Jahres am Strand der Insel Poel entdeckt worden. „Manche Exemplare biegen falsch ab“, sagt der Fachmann. Sie gelangen dann über den Ärmelkanal in die Nordsee und weiter in die Ostsee.

Mondfische sind im Atlantik bzw. Mittelmeer zu Hause. Einige der runden Knochenfische wandern regelmäßig im November/Dezember in die Ostsee ab. Quelle: Meeresmuseum

Schwarzmundgrundel ist eine Plage

Anders stehen die Dinge bei der eigentlich im Schwarzen Meer lebenden Schwarzmundgrundel und den Rippenquallen. Letztere kommen in vielen Arten vor und leben zumeist in den Ozeanen. „Sie wurden vor allem durch Ballastwasser der Schiffe eingeschleppt“, verdeutlicht Dr. Moritz. Gerade die Schwarzmundgrundel wächst sich zu einer Plage aus, da sie andere Fischarten zunehmend verdrängt.

Scharzmundgrundeln leben eigentlich im Schwarzen Meer. Sie wurden oft durch das Ballastwasser der Schiffe in die Ostsee eingeschleppt. Quelle: Meersmuseum

Berichte über Riesenhaie

Blau-, Dorn- und Heringshaie zählen ebenfalls zu den seltenen Besuchern der Ostsee. Es gibt auch Berichte, dass sich selbst Riesenhaie in unser kleines Meer bereits verirrt haben sollen. „Diese bis zu zehn Meter langen und tonnenschweren Ungetüme sind aber für den Menschen völlig ungefährlich. Denn sie ernähren sich von Plankton“, gibt der Forscher Entwarnung.

Der Dornhai gehört zu den seltenen Besuchern der Ostsee. Quelle: Archiv

Von Volker Penne