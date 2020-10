Schwerin

Wie würdigt man das 30-jährige Bestehen eines Bundeslandes in Corona-Zeiten mit Abstands- und Hygieneregeln? Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) hat sich für einen mittelgroßen Empfang entschieden. Am Freitag kamen 130 Gäste in die Sport- und Kongresshalle Schwerin – mit Maske. Frühere Bürgerbewegte, Politiker, Wirtschaftsbosse, Theaterleute. Das Volk im Land darf per Livestream zusehen.

Gedämpftes Licht, runde Achter-Tische mit Kerzen, das Landespolizeiorchester spielt. Am Rednerpult erinnert Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) an die friedliche Revolution, an erste freie Wahlen, aber auch an die Abwicklung vieler Betriebe mit folgender Massenarbeitslosigkeit. „Ich halte das im Nachhinein für einen Fehler.“

Schwesig : vieles erreicht, aber noch einiges zu tun

Jeder wisse wohl noch, was er am Abend vor dem 3. Oktober 1990 getan hat. Sie, damals 15 Jahre alt sei auf einer Einheitsparty gewesen. Zur Entwicklung des Landes zieht sie ein positives Fazit. „Wir haben in diesen 30 Jahren unheimlich viel erreicht“, so Schwesig. Die Regierung arbeite daran, dass auch die Löhne hier mit denen im Westen gleichziehen. Von der beschlossenen Grundrente profitierten in MV rund 30 000 Menschen. „Das hat etwas mit Anerkennung von Lebensleistung zu tun.“

Wo hakt es noch? Nach wie vor habe kein großer Konzern seinen Sitz im Osten, Führungspositionen hier seien oft mit Westdeutschen besetzt. Das müsse sich Schritt für Schritt ändern. „Die Einheit haben wir, aber gleichwertige Lebensverhältnisse stehen noch aus“, so Schwesig. Immerhin: Im Westen gebe es mehr Kinderbetreuung und Frauen in Jobs; ein Verdienst des Ostens.

Eine kleine Gesprächsrunde entführt in die Zeit von der DDR, Mauerfall und Aufbauzeit. Dietrich Lehmann, „ein Kind der DDR“, jetzt Unternehmer aus Torgelow, berichtet von einem Treffen mit dem letzten Staatschef der Sowjetunion, Michail Gorbatschow. „Dieser Mann hat einen bedeutenden Anteil daran, dass wir die Mauer umstoßen konnten“. 1990 sei eine absolute Aufbruchszeit gewesen.

Erinnerung an Altherrenwitze und Gorbatschow

Katharina Clausohm, IT-Unternehmerin aus Neverin bei Neubrandenburg, erzählt, wie ihr Mann und sie 1990 in einer Garage begonnen haben. Damals hätten sie vor allem die „Altherrenwitze“ unter Managern geärgert. Und sie selbst: weil sie von „dicken Autos“ beeindruckt gewesen sei, bis sie erfuhr, dass diese geleast sind. Heute hat Clausohm 75 Beschäftigte. Schwesig reagiert: „Auch im Westen wird nur mit Wasser gekocht.“

Reno Tiede, Goalballspieler aus Rostock, Europameister, feierte in diesem Jahr mit MV seinen 30. Geburtstag. Auch er spüre als junger Mensch Nachwirkungen der DDR. „Die Werte von früher hat man mir mit auf den Weg gegeben.“ Er würdigt „die Bodenständigkeit der Menschen hier“. Deshalb sei er aus Marburg ( Hessen) zurückgekehrt.

„Leider viele Menschen auf dem Weg verloren“

30 Jahre MV reflektiert jeder anders. „Wir haben viel erreicht“, sagt Rainer Boldt aus Bützow, damals SPD-Mann der ersten Stunde. Es sei eine bewegte Zeit gewesen, etwa mit der Entscheidung, Schwerin und nicht Rostock zur Landeshauptstadt zu küren. „Ich habe für Schwerin gestimmt“ so Boldt.

„Ohne diesen Tag, den Tag der Deutschen Einheit, wären wir heute keine freien Bauern“, erklärt Detlef Kurreck, Präsident des Landesbauernverbandes. Vieles sei in der Zeit seither gelungen, aber nicht alles. „Gerade bei uns auf dem Land ist es sehr einsam geworden“, so Kurreck. Da wünsche er sich mehr Initiative der Politik.

Ein positives Fazit zieht Heidrun Bluhm für sich. „Ich bin sehr zufrieden, wie sich die 30 Jahre für mich entwickelt haben“, sagt die Bundestagsabgeordnete der Linken. Anders sei dies beim Zusammenwachsen Deutschlands. „Wir haben leider viele Menschen auf dem Weg verloren.“ Sie wünsche sich, dass mehr Westdeutsche anerkennen, „dass wir auch einiges eingebracht haben“.

Seit 1992 ist Bodo Wiegand-Hoffmeister in MV, seit sechs Jahren Rektor der Hochschule Wismar. „Ich bin immer noch fasziniert vom Engagement vieler Menschen hier“, sagt er. „Das Land hat eine ausgezeichnete Entwicklung genommen.“

