Der Bundestag stimmte am Dienstag einem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule zu. Laut Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sei dieser Anspruch für MV schon weitgehend Wirklichkeit. Die Opposition sieht aber noch Nachholbedarf.

Schwesig: Ganztag in der Grundschule in MV schon Wirklichkeit

Bildungspolitik - Schwesig: Ganztag in der Grundschule in MV schon Wirklichkeit

Bildungspolitik - Schwesig: Ganztag in der Grundschule in MV schon Wirklichkeit