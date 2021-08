Schwesig: Gnadenfrist für Impfung, bevor Corona-Tests Geld kosten

Schwerin

Nun also doch: Auch Mecklenburg-Vorpommern spricht sich für ein Ende der kostenlosen Corona-Tests aus. Beim Corona-Gipfel der Ministerpräsidenten am Dienstag soll es aber um weitere brisante Themen gehen. Im Gespräch: die erneute Testpflicht in Innenräumen, andauernde Maskenpflicht oder Tests auch an Schulen.

Steigende Corona-Zahlen rufen die Frage nach neuen Regeln auf den Plan. In MV stieg die 7-Tage-Inzidenz am Montag auf 17,8. Andere Länder liegen deutlich höher, Hamburg etwa bei 54,8, Schleswig-Holstein bei 42,3. Laut Quellen aus einer Info-Runde der Schweriner Staatskanzlei vom Montag steht zwischen den Bundesländern fest, dass das kostenlose Angebot für Tests im Oktober enden soll. Nur das genaue Datum sei noch nicht klar. Auf diese Weise solle es noch einmal einen Schub beim Impfen geben.

Schwesig: „Geimpfte sind klar im Vorteil“

„Ein solcher Schritt ist nur möglich, wenn es einen Vorlauf gibt“, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). „Es muss möglich sein, sich vorher noch impfen zu lassen, bevor eine solche Maßnahme in Kraft tritt.“ Schwesig wirbt erneut: „Je mehr Menschen geimpft sind, desto besser werden wir durch Herbst und Winter kommen.“ Auch mehr Tests seien nötig, um die Corona-Zahlen zu drücken. Schwesig: „Geimpfte haben da einen Vorteil, weil sie sich nicht regelmäßig testen lassen müssen.“

Weiter Masken in Schulen? Ministerin: Präsenz oberstes Ziel

Müssen Schüler entgegen früheren Plänen auch nach den ersten beiden Schulwochen weiter Masken im Unterricht tragen? Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) soll dafür plädiert haben, Schutzmaßnahmen zu verlängern. Die Corona-Ampel des Landes sieht Maskenpflicht in Schulen ab Stufe Orange (Inzidenz 35) sowieso vor. Auf Nachfrage erklärt Martin: „Das oberste Ziel muss es sein, dass wir den Präsenzunterricht an den Schulen aufrecht erhalten.“ Mehr könne sie erst nach dem Treffen der Ministerpräsidenten sagen.

In der Schweriner Runde soll auch eine erneute Testpflicht in Innenräumen Thema gewesen sein. Dies betreffe dann wieder die Gastronomie. Ausgenommen solle zunächst der Einzelhandel sein. Unklar sei, ab wann Punkte dieser Regelungen gelten könnten. Auch im Gespräch: „2G“ statt „3G“. Getestete könnten im Herbst nicht mehr die gleichen Rechte haben wie Geimpfte und Genesene. Einen erneuten Lockdown wollen alle Länder unbedingt vermeiden, ist zu hören.

MV-Ampel könnte Vorbild für andere sein

Schwesig wirbt dafür, dass es bundesweit – wie in MV – ein Ampelsystem für den Umgang mit der Corona-Krise gibt. Neben der Inzidenz solle auch die Belegung der Krankenhäuser und Intensivstationen mehr in die Bewertung einfließen. Laut Ampel der Landesregierung (sechs Stufen: grün, gelb, orange, rot, dunkelrot, violett) drohen bei weiterem Anstieg wieder Einschränkungen. Ab Stufe Orange (Inzidenz über 35) gilt jetzt schon Testpflicht für Innenbereiche von Gaststätten, für Friseur, Theaterbesuche oder Schwimmbäder, außerdem deutlich geringere Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen.

Von Frank Pubantz