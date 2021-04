Schwerin

Die sinkende Zahl von Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gibt nach den Worten von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) Grund zu verhaltenem Optimismus, darf aber nicht zu Leichtsinn verleiten. „Die harten Maßnahmen wirken. Wir konnten das exponentielle Wachstum brechen. Aber wir haben noch keine Entwarnung“, sagte Schwesig am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Schwerin. Trotz der rückläufigen Tendenz müsse damit gerechnet werden, dass die Zahl der schwer Erkrankten zunächst noch steige. Aktuell seien 91 der 120 für Corona-Patienten bereitgestellten Intensivbetten belegt. Doch bilde auch das Fachpersonal einen limitierenden Faktor. „Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht an die Grenzen unseres Gesundheitssystems kommen“, sagte die Regierungschefin. Bei 85 Prozent Auslastung der Intensivbetten sei der „dunkelrote Bereich“ erreicht.

Weitere Sondersitzung für Freitag angekündigt

Schwesig kündigte für Freitag eine weitere Sondersitzung ihres Kabinetts an, um die Corona-Landesverordnung an die jüngsten Entwicklungen anzupassen. Dann gehe es auch um Erleichterungen für Menschen mit vollständigem Impfschutz. Für diese solle ab Anfang Mai die Testpflicht etwa vor Friseurbesuchen wegfallen. Weitergehende Regelungen treffe der Bund.

von RND/dpa