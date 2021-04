Schwesig: Harter Lockdown in MV ab Montag – auch alle Schulen zu

Schwerin

Der Lockdown in MV ist nah. Am Montag wird das öffentliche Leben für vier Wochen wieder massiv heruntergefahren. Landesweit greift eine nächtliche Ausgangssperre, neben Kitas bleiben auch die Schulen für die meisten Kinder zu. Der Einzelhandel wird auf den täglichen Bedarf begrenzt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begründet dies mit den hohen Corona-Infektionszahlen und überlasteten Krankenhäusern. Am Donnerstag lag die Inzidenz landesweit bei 149.

Schwesig: Jetzt handeln, sonst platzt auch der Sommerurlaub

„Wir wollen den drohende Kollaps unseres Gesundheitssystems verhindern“, so Schwesig. Ärzte und Pfleger seien „absolut am Limit“. Ziel müsse es sein, die Inzidenz schnellstens unter 100 zu bringen. Schwesig warnt: „Wenn wir jetzt nicht handeln, wird kein Sommerurlaub in MV möglich sein.“

Folgendes hat die Regierung nach dem MV-Gipfel mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Verbände am Donnerstagabend vor:

Kontaktregeln werden wieder angezogen: Jeder Hausstand darf nur noch eine weitere Person treffen – Kinder unter 14 Jahre nicht mitgezählt.

Bereits ab einer Inzidenz von über 100 sollen Ausgangsbeschränkungen greifen – von 21 bis 5 Uhr. Diesen Punkt müsse jeder Kreis allein regeln.

Der Einzelhandel muss größtenteils schließen; Ausnahme: Waren des täglichen Bedarfs. Auch Baumärkte und Großhandel bleiben offen.

Fahrschulen dürfen nur ausbilden, wenn dies aus beruflichen Gründen erforderlich ist.

Friseure dürfen offen bleiben, andere körpernahe Dienstleistungen nicht.

In Zoos dürfen Außenbereiche geöffnet bleiben. Museen, Galerien und Bibliotheken sind zu.

Individualsport zu zweit und innerhalb des eigenen Hausstandes ist weiter erlaubt. Kinder- und Jugendsport dagegen muss erneut pausieren.

Kitas und Schulen schließen landesweit, Notbetreuung wird bis Klasse 6 gesichert. Abschlussklassen dürfen in die Schule.

Reisen nach MV bleiben untersagt – künftig soll dies auch bei Menschen mit Zweitwohnsitz oder Dauercamper gelten.

Die entsprechenden Vorschläge sollen am Freitag dem Landtag vorgelegt werden, erläuterte Schwesig. Noch am selben Tag sollen die Maßnahmen dann in eine Verordnung gegossen werden.

Eltern: „Es herrscht totales Unverständnis“

Blankes Entsetzen herrscht bei Betroffenen. Eltern und Schulen seien von den Plänen der Schulschließungen überrollt worden, erklärt Kay Czerwinksi vom Landeselternrat. „Es herrscht totale Verunsicherung und Unverständnis in Teilen der Elternschaft.“ Czerwinski blickt mit Sorge auf die Ende kommender Woche beginnenden Abschlussprüfungen. Seine Forderungen: Die Prüfungen müssten breit durch belastbare Tests abgesichert werden.

Video zum Nachschauen: So erklärt Schwesig den Lockdown in Mecklenburg-Vorpommern

Aus der Wirtschaft kommen Warnungen zum harten Lockdown. Lars Schwarz, Deutscher Hotel- und Gaststättenverband MV, spricht vom „Super-GAU“ für seine Branche. „Wir sind im sechsten Monat zwangsgeschlossen und fordern wirksame Entschädigungen.“ Sven Müller, Vereinigung der Unternehmensverbände MV, fordert: „Der Anstieg der Zahlen zwingt zum Handeln. Doch dieser Pflock muss sitzen.“ Es brauche „verbindliche Perspektive für die Zeit danach“.

Von Frank Pubantz