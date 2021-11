Schwerin

In Alten- und Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern soll es ab kommender Woche keine Gemeinschaftsveranstaltungen mehr geben. Das kündigte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag nach einer Sitzung der Landesregierung auf einer Pressekonferenz in Schwerin an. Damit dürften auch keine Weihnachts- oder Adventsfeiern stattfinden.

Zudem gilt künftig die 3G-Regelung für alle Bewohner, Mitarbeiter und Besucher. Geimpfte müssen sich zwei Mal wöchentlich testen lassen. Besuche sollen aber auf jeden Fall weiterhin möglich sein, betonte Schwesig. Das Gesundheitsministerium sei angewiesen worden, entsprechende Regelungen auch für Krankenhäuser zu prüfen.

17 Todesfälle in Einrichtung in Bad Doberan

Hintergrund ist die steigende Zahl von Infektions- und Todesfällen in Pflegeeinrichtungen. Im Seniorenzentrums „Am Tempelberg“ in Bad Doberan sind mittlerweile 17 Bewohner ums Leben gekommen. Das Haus steht unter Quarantäne, es besteht ein Betretungsverbot. Alle Mitarbeiter werden täglich vor dem Betreten des Hauses getestet.

Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Montag in seinen Bericht über das Covid-19-Geschehen mitteilte, hat sich die Zahl der aktuell von Corona-Infektionen betroffenen Pflegeheimen auf 13 erhöht. Insgesamt waren am Montag 161 Bewohner und 72 Pflegekräfte betroffen. Am vergangenen Freitag waren es noch 10 betroffene Heime gewesen.

Von OZ