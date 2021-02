Schwesig: Krebs-Vorsorge auch in Corona-Zeiten wichtig

Schwerin

Der Druck auf Risikopatienten ist während der Corona-Pandemie besonders groß. Das habe sie selbst erfahren, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstag in einem ZDF-Interview und wies anlässlich des Weltkrebstages auf die Notwendigkeit von Vorsorge-Untersuchungen hin. Krebs-Patienten müssen sich stärker isolieren, dennoch sollten sie wegen der Corona-Pandemie nicht den Weg zum Arzt scheuen. „Wenn man nicht zur Vorsorge oder Nachsorge geht, hat der Krebs eine größere Chance.“ Schwesig erkrankte 2019 an Brustkrebs und gilt nach abgeschlossener Krebstherapie seit Mai 2020 als vollständig geheilt.

Wochen der Unsicherheit belasteten

Es habe sich „wie ein Befreiungsschlag“ angefühlt, als sie öffentlich gesagt habe, sie sei an Krebs erkrankt und habe die Hoffnung, wieder gesund zu werden. „Es ist ja nicht so, dass man die Diagnose kriegt und gleich weiß, wie es weitergeht.“ Die Wochen der Unsicherheit hätten sie sehr belastet. Dennoch sei es ganz wichtig, dass jeder die Freiheit habe, seinen eigenen Weg zu gehen, wenn er die Diagnose Krebs erhält.

Von RND/epd