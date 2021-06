Schwerin

Erleichterungen für Gäste in MV: Urlauber, die sich in Hotels oder auf Campingplätzen eingebucht haben, müssen nur noch einen Corona-Negativ-Test zu Beginn vorlegen. Darauf habe sich die Landesregierung am Dienstag verständigt, erklärt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Weitere Tests, bisher alle 72 Stunden, entfallen.

Mehr Personen im Auto in Autokinos zugelassen

Es ist kompliziert: Wer in einem Hotel übernachtet, darf dort künftig ohne weitere Tests alle Angebote nutzen. „Von Gastronomie bis Wellness“, erklärt Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Also auch im dazugehörigen Restaurant. Dies gelte jedoch nicht für Personen, die von außen in ein solches Restaurant wollen; hier gelte weiter eine Testpflicht für den Besuch. Glawe empfiehlt jenen den Außenbereich von Gastronomie, wo überall die Testpflicht aufgehoben ist.

Die Landesregierung hat am Dienstag weitere Lockerungen beschlossen. Mehrere Personen dürfen jetzt beim Besuch eines Autokinos im Auto sitzen; bisher galten nur zwei Personen. Auch auf öffentlichen Parkplätzen entfalle die Maskenpflicht. Bei Konzerten oder im Theater sei es im Außenbereich bei bis zu 2500 Besuchern möglich, auf Masken zu verzichten, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werde.

In der kommenden Woche solle es umfangreichere Lockerungen geben. Voraussetzung: Die Corona-Zahlen bleiben landesweit niedrig. Dann sei vorgesehen, „im Außenbereich die Maskenpflicht nahezu abzuschaffen“, so Schwesig. Sie wirbt um Verständnis, dass es nicht schneller gehen könne. Die gefährliche Delta-Variante des Coronavirus breite sich aus; es gelte, eine vierte Welle zu verhindern. Daher müsse das Impfen weiter beschleunigt werden. „Es ist jetzt ein Wettlauf mit der Zeit.“

Wie viel Impfdosen MV im Juli erhält, soll am Mittwoch Thema beim Treffen der Gesundheitsminister sein. Aktuell sei jeder zweite Einwohner des Landes einmal geimpft, 28 Prozent erhielten einen zweiten Piks.

Hanse Sail und Co. sind kommende Woche Thema

Ob und welche Großveranstaltungen wie die Hanse Sail in Rostock oder die Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung in Mühlengeez stattfinden können – auch darüber will die Landesregierung kommende Woche entscheiden. Dann gehe es auch um die zulässige Besucherzahl. Glawe klingt positiv: „Es wird eine deutlich höhere Zahl sein, als Sie vermuten.“

Von Frank Pubantz