Rostock

Wer bietet mehr? Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CSU) sollte Deutschland bis zum Jahre 2045 klimaneutral sein. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) toppt diese Zahl: Sie könne sich ihr Bundesland bereits 2040, also in 19 Jahren klimaneutral vorstellen. Damit legt sie die Messlatte an die eigene Regierung hoch. Klimaneutralität bedeutet, nur noch so viele Treibhausgase auszustoßen, wie gebunden werden können.

Linke und Grüne werfe Schwesig Taktieren vor

„Spätestens 2050“ müsse MV klimaneutral sein, sagte Schwesig am Mittwoch beim Russlandtag in Rostock. „Ich sehe auf das Jahr 2040“, schiebt sie nach. Gefragt wurde Schwesig zuvor, warum die Landesregierung die russische Erdgaspipeline Nord Stream 2 befürworte und mit einer Stiftung unterstütze. Schwesig antwortete: Das Erdgas der Pipeline sei als Überbrückung nötig bis zur Vollnutzung erneuerbarer Energien – für eine „befristete Zeit“.

Kritik kommt von den Linken im Landtag, die zu Jahresbeginn mit einem Gesetzentwurf zur Klimafreundlichkeit ab 2040 auch an der Schwesig-SPD scheiterte. „Wenn Ministerpräsidentin Schwesig sich heute für Klimaneutralität bereits 2040 ausspricht, hätte sie dies zu einem Schwerpunkt machen und in ihrer Koalition um Zustimmung werben können. So bleibt es leider bei publikumswirksamen wohlklingenden Worten“, erklärt Mignon Schwenke.

„Der Bau von Nord Stream 2 ist für das Klimaziel kontraproduktiv“, sagt Grünen-Bundestagsabgeordnete Claudia Müller. Damit seien die Vereinbarungen des Pariser Klimaabkommens nicht zu erreichen.

Von Frank Pubantz