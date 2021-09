Schwerin

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie soll auch in Mecklenburg-Vorpommern verstärkt auf Drittimpfungen gesetzt werden. Das kündigten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) im Anschluss an die Kabinettssitzung am Dienstag in Schwerin an. Wie schon zu Beginn der Impfkampagne werden zunächst ältere Menschen in Alten- und Pflegeheimen ein Angebot erhalten, hieß es dazu.

Mobile Impfteams hätten damit bereits am 6. September begonnen. Die Empfehlung laute, dass sich zunächst alle über 60-Jährigen, deren Zweitimpfung bereits sechs Monate zurückliege, erneut impfen lassen können, sagte Schwesig. In der Folge könnten dann auch allen übrigen Bürger in MV eine sogenannte Booster-Impfung erhalten. Bei der Drittimpfung setze man in MV auf die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

60 Prozent der Bevölkerung von MV zweitgeimpft

Derzeit sind MV rund 63 Prozent der Bevölkerung erstgeimpft, rund 60 Prozent haben bereits eine zweite Impfung erhalten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liege bei ungeimpften Personen derzeit bei 71,6 – während sie bei geimpften bei etwa 10 liegt (MV-weit bei 34,5). Auch vor diesem Hintergrund warben Schwesig und Glawe erneut für die Impfung. Die Lage in den Krankenhäusern von MV schätzten sie als moderat ein. „Auf den Intensivstationen haben wir eine niedrige Belegungsrate“, sagte Harry Glawe. Derzeit würden zehn Personen auf der ITS behandelt, das bedeute eine Bettenbelegung von zehn Prozent.

Der Gesundheitsminister kündigte zudem an, die Testinfrastruktur im Auge zu behalten. Dafür seinen 77 „Ankerschwerpunkte“ vorgesehen, „um den Bürgern ein ortsnahes Testangebot machen zu können“. Zudem soll es acht Impfstützpunkte geben – in jedem Landkreis, jeder kreisfreien Stadt mindestens einen. Diese seien nicht mit Impfzentren vergleichbar, sollen sich eher um die Koordinierung der Impfungen sowie der mobilen Impfteams kümmern.

Post aus dem Lagus

Manuela Schwesig informierte, dass die Bürgerinnen und Bürger von MV in Kürze Post aus dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) bekommen. In dem Brief solle nochmals über die Vorteile des Impfens aufgeklärt werden. Am 10. September werde es zudem einen Impfaktionstag geben. Beispielsweise können sich Impfwillige dann im Impfzentrum Rostock-Laage bei einem Familiennachmittag oder im Stralsunder Strelapark beim Einkaufen ihre Piks abholen, so Schwesig.

Von Marco Schwarz