Schwesig: MV will im Kampf gegen Corona einen eigenen Weg gehen

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern will nach Aussagen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) einen eigenen Weg durch die Corona-Pandemie gehen. Nach dem Streit um eine „Osterruhe“ und die Öffnung des Tourismus mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in dieser Woche sollen Möglichkeiten für umfassender Modellregionen ausgeschöpft werden. „Wir wollen unseren Weg gehen“, so Schwesig.

Schwesigs Appell: Alle Bürger sollten Verzicht üben

Dazu gehört nach Schwesigs Aussage eine abgestimmte massive Teststrategie in der Wirtschaft des Landes. Unternehmen und Gewerkschaften sollten darüber beraten, wie dies verstärkt werden könnte. Wie zu hören ist, ist eine Testpflicht auch in Unternehmen vorgesehen. Merkel setzt da bisher auf Freiwilligkeit. Hausärzte sollen in MV bereits jetzt mitimpfen – im Bund erst nach Ostern.

Beim Tourismus wolle MV gemeinsam mit Schleswig-Holstein die „Modellregion-Klausel“ nutzen, sagte Schwesig am Donnerstag im Landtag. Nach Ostern – also noch im Lockdown – sei geplant, Hotels und Gastronomie in Regionen zu öffnen, in denen die Corona-Zahlen gering sind. Schwesig war beim Corona-Gipfel mit Bund und anderen Ländern mit ihrem Vorstoß gescheitert, „kontaktfreien Urlaub“ etwa in Ferienhäusern im eigenen Bundesland zu ermöglichen.

Wiederholt warnt Schwesig im Landtag vor den steigenden Corona-Infektionszahlen. „Wir sind mitten in der dritten Welle.“ Man könne diese Welle nur brechen, indem weitere Lockerungen in großem Umfang zunächst ausbleiben. Ihr Appell an alle Bürger: „Der Weg ist jetzt zu verzichten. Er schützt vor schweren Erkrankungen und rettet Menschenleben.“

Erneut teilt Schwesig gegen die Bundesregierung aus: Diese habe es versäumt, auf die Bestellung von ausreichend Impfstoff hinzuwirken. Es sei auch nicht zu verstehen, dass Menschen von Deutschland nach Mallorca reisen könnten, aber nicht im eigenen Land Urlaub machen könnten.

AfD für „schwedischen Weg“, Linke sieht „Regierungsversagen“

Die AfD fordert im Landtag, MV möge sich von seiner bisherigen Corona-Politik verabschieden. Gunter Jess bringt erneut Schweden als Vorbild ins Spiel, wo vieles geöffnet blieb, aber die Zahl der Corona-Opfer kaum höher sei.

Wolfgang Waldmüller (CDU) fordert mehr und vor allem passende Finanzhilfen für von der Pandemie betroffene Unternehmen. In der Gastro-Branche sei bereits jedes zweite von Insolvenz bedroht. „Regierungsversagen“ wirft Torsten Koplin dem Bund vor. Dies betreffe fehlenden Impfstoff und Tests, aber auch Finanzhilfen für Unternehmen, die gar nicht angekommen seien. Hier sei aber auch die Landesregierung in der Pflicht.

Von Frank Pubantz