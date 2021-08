Rostock

Während Bund und Länder die Corona-Regeln verschärfen, gibt es für die mehr als 155 000 Schüler in MV gute Nachrichten: Ab Montag müssen sie im Unterricht, auf dem Schulhof und in den Pausen keine Masken mehr tragen. Das verkündete am Dienstagabend Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD).

Kaum Fälle nach Ferien

In den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres müssen in MV alle Kinder und Jugendlichen noch mit Mund-Nasen-Schutz lernen und sich zudem zwei Mal die Woche testen lassen. Nach den Erfahrungen im Herbst 2020 wollte das Land so eine Ausbreitung des Virus in den Schulen durch Reiserückkehrer eindämmen. Offenbar mit Erfolg: „Es gab nur Einzelfälle“, so Schwesig. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) weist aktuell lediglich 22 Fälle aus, in denen sich Schüler mit dem Virus infiziert haben. Insgesamt sind 21 Jungen und Mädchen sowie eine Lehrkraft betroffen. Auffällig: Das Lagus weist nicht eine einzige Folgeinfektion aus. Heißt: In den Schulen kam es zu keinerlei Ansteckungen.

Testpflicht bleibt bestehen

Die Landesregierung habe deshalb entschieden, dass die Maskenpflicht vorerst nicht mehr nötig sei. An der Testpflicht hält Schwesig aber fest: Sie sei, so die Regierungschefin, das kleinere Übel für die Jüngsten. Und: „Wenn wir strengere Testpflichten einführen müssen, sind Schüler davon ausgenommen – weil sie bereits in den Schulen getestet werden.“ Familien mit Kindern können so auch weiterhin Veranstaltungen, das Kino, Restaurants oder andere Angebote nutzen. Wie lange die Maskenpflicht ausgesetzt bleibt, sagte Schwesig nicht. Das hänge vom Infektionsgeschehen ab – und auch davon, wie viele Erwachsene und wie viele Schüler über 12 Jahren sich impfen lassen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Andreas Meyer